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Анчелотти расстроен поведением Переса. Главный тренер боится, что президент «Мадрида» снова оставит команду без нападающих

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Все мысли Флорентино — о Мбаппе.

Стоило Килиану Мбаппе отправить письмо в «ПСЖ», уведомляющее клуб, что он не намерен продлевать контракт, как опять начал расти снежный ком новостей и проблем. Сам футболист намерен остаться в Париже еще на сезон, но такой расклад не устраивает катарское руководство. Естественно, главным претендентом на покупку игрока является «Мадрид», но даже ему не так просто спонтанно осуществить такой дорогой трансфер.

Теперь многие трансферные планы клуба на лето под угрозой, и это очень напрягает Карло Анчелотти, утверждает Relevo.

Сообщается, что в начале июня «Реал» провел встречу руководства, где главному тренеру пообещали лучшие подписания, и после этого он спокойно отправился в отпуск. Однако теперь он видит, что все снова зависит от Мбаппе. 

Анчелотти очень обеспокоен ситуацией с нападением — он подозревает, что Хоселу может стать последним усилением атаки, так как клуб представляет таких игроков, как Браим Диас, как элиту, а не как простых дублеров. Перес думает только о Мбаппе для атаки.

Некоторые люди в окружении Карло предлагают ему снова рассмотреть вариант работы в сборной Бразилии, однако пока итальянец не хочет об этом думать, так как он не из тех, кто разрывает контракты, и ведет себя неуважительно. 

При этом Анчелотти переживает, что в предсезонке ему придется говорить такие вещи, как «Мы довольны тем, что у нас есть», «Нам не нужен нападающий», «Мы никогда не собирались подписывать Кейна или Хавертца».

Остается надеяться, что опасения Карло напрасны.

26 комментариев

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ShamilK
Ответ Геннадий Чеботарев
ты про футбол или про синхронное плаванье? в схеме 4-4-2 где цф? если не понимаешь о чем речь,то не пиши а читай что люди пишут. у нас на сегодня лучшая линия атаки и полузащиты,
Тебе бы с такими гениальными идеями тренировать Баварию или Сити. Футбол и тактика без центрфорварда, это же надо додуматься до такого. А голы кому забивать? Или пусть Куртуа теперь начнет и в атаку бегать?
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motya
Анчелотти скорее всего за свое недовольство будет отправлен в отставку, но он прав без грамотного форварда бороться с топами будет очень непросто
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VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
а тактику поменять слабо? имея четырех лучших полузащитников он хочет играть 4-3-3, для которой нет цф,пв и очень слабые лотерали. а м гениальную молодежь он посадит на скамейку, продолжая использовать Модрича и Крооса. ведь это ни для кого не секрет,как будет играть анчелоти. его надо гнать. или перец хочет его подвести к тому,что он сам захочет уйти летом.
лол, какой смысл тактику если в твой команде нет центрфорвардов? для чего её тогда менять?
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Ophiomorph
Не думаю, что даже Перес настолько самоуверен, что оставит команду с одним Хоселу.
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DonaldBrashear 2.0
я знаю одного форварда, который подойдет нынешнему Реалу прямо на 100% - это Альваро Мората. Пора его вернуть в родной клуб.
Вы же помните, как Бензуму освистывали за плохую результативность в какой-то период в Реале? И потом как он расцвел.
Вот, тоже самое будет с Альваро. Начнет забивать + огромный объем работы + очень хорош в подыгрыше.
Кейн был бы идеальным кандидатом на место Карима в связке с Винисиусом, но его не будет похоже. А значит надо брать Морату, уверен, что их связка также будет очень сильной.
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Wizzyy
Карло пора уже показать яйца Пересу, а не соглашаться и кивать как всегда. Если дальше продолжится эта бесконечная свистопляска с черепахой (а он товарищ гниловатый и ненадежный), и не будут рассматривать условного Кейна, да или даже Адейеми, то надо сказать: "пока, я в Бразилию", и пусть Перес еще и с тренером новым возится.
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VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
ты про футбол или про синхронное плаванье? в схеме 4-4-2 где цф? если не понимаешь о чем речь,то не пиши а читай что люди пишут. у нас на сегодня лучшая линия атаки и полузащиты,
буду знать, что ты неадекват. в схеме 4-4-2 играют два нападающих, типичная позиция для которых ЦФ, Вингеров типо Винисиуса и Родриго в такой схеме завершителями не ставят, а опускают в полузащитную линию
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VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
Родриго не вингер. и вот как раз с двумя напами ему будет лучше,больше места он на бровке не очень,если ты не заметил.
Профильная позиция Родриго - левый вингер🤦‍♂️ это не его вина, что в клубе набирают игроков не на конкретную позицию, а за набор тех или иных качеств. Ты эксперт уровня Мостового я смотрю, не его родственник случайно?
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VuNePonimaete
Ответ ShamilK
Тебе бы с такими гениальными идеями тренировать Баварию или Сити. Футбол и тактика без центрфорварда, это же надо додуматься до такого. А голы кому забивать? Или пусть Куртуа теперь начнет и в атаку бегать?
Чел в фифе так делал, че у него не получится в реальность чтоль? 😄
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Геннадий Чеботарев
Ответ ShamilK
Тебе бы с такими гениальными идеями тренировать Баварию или Сити. Футбол и тактика без центрфорварда, это же надо додуматься до такого. А голы кому забивать? Или пусть Куртуа теперь начнет и в атаку бегать?
если анчелоти цп ставил играть и пв и по и лл,то почему он не поставит цф вальехо? это вопрос к своему любимцу задай. к стати он очень хотел ,когда пришел ришарлисона,вот только перец эту звезду не хочет покупать!
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Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
Чел в фифе так делал, че у него не получится в реальность чтоль? 😄
это ты про себя? вы же и судите футбол по фифе. это же видно.
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VuNePonimaete
Ответ ShamilK
Тоже посмеялся с того, как Перес представил Браима, который вернулся с аренды будто пришел сам праймовый Роналду. Вообще херней страдают в клубе, в сезон собираются входить с тремя игроками атаки, которые уже в конце осени будут пешком по полю ходить. Как всегда ноль трансферов в атаку, так как ждут Мбаппе. Анчелотти все правильно делает, только плевать хотели в этом клубе на его мнение. Ему стоит уходить в сборную Бразилии, которые действительно ждут его. С такой атакой уже к осени проиграют чемпионат и Перес как всегда виноватым сделает Карло. Мбаппе точно не перейдет этим летом, а про Кейна с Хаверцом уже судя по всему и вовсе забыли
С уходом полностью согласен, у Анчелотти должно быть самоуважение
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ShamilK
Ответ Геннадий Чеботарев
Винисиус и Родриго с какого перепуга стали цп?
А причем тут вингеры? Я про опорников и полузащитников в лице Камавинги и Тчуамени, которые собираются конкурировать с Мбаппе и Кейном.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Модрич10
что? Реалу реально нужен топовый центральный нападающий
Реалу нужен топовый тренер. у команды два года,как нет тренера.
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Растиньяк
Ответ Модрич10
что? Реалу реально нужен топовый центральный нападающий
Его нет в наличии на рынке, нет смысла покупать говно. Все правильно делает Перес
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Растиньяк
Ответ Геннадий Чеботарев
хоселу перец уже подписал.
правильно, это временные прокладки, Холанда ждать еще год-два. Сейчас надо закрывать вопрос с защитой
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