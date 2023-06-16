26 комментариев

Все мысли Флорентино — о Мбаппе.

Стоило Килиану Мбаппе отправить письмо в «ПСЖ», уведомляющее клуб, что он не намерен продлевать контракт, как опять начал расти снежный ком новостей и проблем. Сам футболист намерен остаться в Париже еще на сезон, но такой расклад не устраивает катарское руководство. Естественно, главным претендентом на покупку игрока является «Мадрид», но даже ему не так просто спонтанно осуществить такой дорогой трансфер.

Теперь многие трансферные планы клуба на лето под угрозой, и это очень напрягает Карло Анчелотти, утверждает Relevo.

Сообщается, что в начале июня «Реал» провел встречу руководства, где главному тренеру пообещали лучшие подписания, и после этого он спокойно отправился в отпуск. Однако теперь он видит, что все снова зависит от Мбаппе.

Анчелотти очень обеспокоен ситуацией с нападением — он подозревает, что Хоселу может стать последним усилением атаки, так как клуб представляет таких игроков, как Браим Диас, как элиту, а не как простых дублеров. Перес думает только о Мбаппе для атаки.

Некоторые люди в окружении Карло предлагают ему снова рассмотреть вариант работы в сборной Бразилии, однако пока итальянец не хочет об этом думать, так как он не из тех, кто разрывает контракты, и ведет себя неуважительно.

При этом Анчелотти переживает, что в предсезонке ему придется говорить такие вещи, как «Мы довольны тем, что у нас есть», «Нам не нужен нападающий», «Мы никогда не собирались подписывать Кейна или Хавертца».

Остается надеяться, что опасения Карло напрасны.