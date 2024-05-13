Подкрепление из «Кастильи». Заявка «Мадрида» на матч с «Алавесом»

«Реал Мадрид» обнародовал заявку на матч с «Алавесом», который состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 36 тура Ла Лиги.

Для команды Карло Анчелотти предстоящие матчи – это и возможность подготовиться к финалу Лиги чемпионов, и возможность предоставить игровое время футболистам, редко выходившим на поле в этом сезоне.

Появление в заявке кантерано Марио Мартина стало главным сюрпризом перед игрой с «Алавесом». Полузащитник «Кастильи» был вызван Карло Анчелотти, чтобы занять место травмированного Орельена Тчуамени.

Завтра Королевский клуб представит болельщикам кубок Ла Лиги на домашнем стадионе. И все футболисты, в том числе травмированные, будут присутствовать на газоне в этот момент.