Как родилась дружба Винисиуса и Беллингема: переписка, помощь Джуду после переезда в Мадрид, поездка в Лондон

С первого дня Беллингема в «Мадриде» между англичанином и Винисиусом установились дружеские отношения. На чемпионском параде «сливочных» игроки называли друг друга лучшими в мире. С огромной вероятностью оба будут претендовать на «Золотой мяч» в этом году.

Борьба за главную индивидуальную награду в футболе вряд ли испортит дружбу, которая зародилась еще до переезда Джуда в столицу Испании.

Оказывается, игроки начали общаться, еще когда Джуд выступал за дортмундскую «Боруссию». По данным Relevo , Вини писал англичанину в соцсетях и уговаривал его присоединиться к «королевскому клубу». Таким образом бразилец помогает руководству перевозить на «Бернабеу» самых желанных игроков.

Когда Беллингем переехал в Мадрид, семья Винисиуса на несколько недель приняла англичанина и его маму в своем доме. Родные Вини помогали им всем, чем могли, и давали советы о том, где лучше поселиться, чем можно заняться в столице Испании. Джуд и его мама высоко оценили такую поддержку, которая сильно помогла англичанину адаптироваться в новой команде и стране.

В ответ на доброту бразильца Беллингем пригласил Винисиуса в Лондон. Недавно парни вместе с несколькими знакомыми отправились в путешествие, Джуд помог Вини открыть для себя столицу Англии.

Новичок влился в компанию футболистов, которые тесно общаются и вне футбольного поля. Как пишет Relevo, Винисиус, Родриго, Милитао, Тчуамени и Камавинга проводят вместе часы за пределами Вальдебебаса. Теперь к ним присоединился и Беллингем. Летом, например, Джуд ездил на юг Франции вместе с Эдуардо и Орельеном.

В «Мадриде» царит отличная атмосфера, в этом сомнения нет.