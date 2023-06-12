Мы и не сомневались!

Немецкое издание Bild сообщило, что Тони Кроос получил «огромное предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Однако полузащитник не собирается переезжать на Ближний Восток, поэтому он сразу же отклонил их предложение.

Кроос считает себя ключевым игроком команды Карло Анчелотти, а также первоклассным полузащитником, который все еще может внести большой вклад в европейский футбол на самом высоком уровне.

Несколько источников утверждают, что «Мадрид» намерен продлить контракт с 33-летним полузащитником, но пока ничего не подписано.

Саудовская Аравия пошла ва-банк после удачно заключенной сделки с Каримом Бензема — Лука Модрич получил обновленное предложение, и он до сих пор раздумывает над ним, теперь же шейхи попробовали переманить Крооса.

Но не в этот раз!