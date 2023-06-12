Говорит Мадрид
Блог

Саудовская Аравия пришла за Кроосом — он получил «огромное предложение». Тони уже дал свой ответ

Тони Кроос Тони Кроос
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Мы и не сомневались!

Немецкое издание Bild сообщило, что Тони Кроос получил «огромное предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Однако полузащитник не собирается переезжать на Ближний Восток, поэтому он сразу же отклонил их предложение.

Кроос считает себя ключевым игроком команды Карло Анчелотти, а также первоклассным полузащитником, который все еще может внести большой вклад в европейский футбол на самом высоком уровне.

Несколько источников утверждают, что «Мадрид» намерен продлить контракт с 33-летним полузащитником, но пока ничего не подписано.

Саудовская Аравия пошла ва-банк после удачно заключенной сделки с Каримом Бензема — Лука Модрич получил обновленное предложение, и он до сих пор раздумывает над ним, теперь же шейхи попробовали переманить Крооса.

 Но не в этот раз!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Геннадий Чеботарев
заберут они и Крооса и Модрича. все к этому идёт.
Если в плане Модрича ещё теоретически возможно (хотя тут инфа прошла, что он уже продлил контракт), то Кроосу-то Аравийский полуостров на кой сдался? Он последний сезон играет и завершает карьеру, о чём неоднократно заявлял.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
заберут они и Крооса и Модрича. все к этому идёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ xDe xDe
Если в плане Модрича ещё теоретически возможно (хотя тут инфа прошла, что он уже продлил контракт), то Кроосу-то Аравийский полуостров на кой сдался? Он последний сезон играет и завершает карьеру, о чём неоднократно заявлял.
но Модрич и Карим тоже ни куда не собирались,а хотел закончить в реале. а ты так категорически утверждаешь. это нельзя ни отрицать ни подтверждать,пока не будет официальных заявлений.но дыма без огня не бывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Геннадий Чеботарев
но Модрич и Карим тоже ни куда не собирались,а хотел закончить в реале. а ты так категорически утверждаешь. это нельзя ни отрицать ни подтверждать,пока не будет официальных заявлений.но дыма без огня не бывает.
Я ничего категорически не утверждал. Ты чем читаешь?) Это утверждал Кроос, а не я)
Разница между ним и Каримом с Лукой в том, что они ещё играть собирались вовсю. Хоть в Мадриде, хоть в Аравии, хоть где. А Тони собирается заканчивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий