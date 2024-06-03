Ультрас «Милана» вывесили баннер в честь Анчелотти: «Чемпион, у которого нет соперников. Непревзойденная легенда»
Ультрас «Милана» вывесили баннер в честь победы Карло Анчелотти в Лиге чемпионов.
1 июня «Реал» под руководством итальянского специалиста завоевал трофей, обыграв в финале «Боруссию» (2:0).
Эта победа стала рекордной – пятой – для Анчелотти в качестве тренера. Первые два тренерских титула Лиги чемпионов итальянец завоевал во главе «Милана» в 2003 и 2007 годах.
Ультрас Curva Sud отметили достижение своего бывшего тренера, вывесив баннер со словами: «Чемпион, у которого нет соперников. Карло Анчелотти – непревзойденная легенда» возле стадиона «Сан-Сиро».