Ультрас «Милана» вывесили баннер в честь Анчелотти: «Чемпион, у которого нет соперников. Непревзойденная легенда»

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сан-Сиро Футбол

Ультрас «Милана» вывесили баннер в честь победы Карло Анчелотти в Лиге чемпионов.

1 июня «Реал» под руководством итальянского специалиста завоевал трофей, обыграв в финале «Боруссию» (2:0).

Эта победа стала рекордной – пятой – для Анчелотти в качестве тренера. Первые два тренерских титула Лиги чемпионов итальянец завоевал во главе «Милана» в 2003 и 2007 годах.

Ультрас Curva Sud отметили достижение своего бывшего тренера, вывесив баннер со словами: «Чемпион, у которого нет соперников. Карло Анчелотти – непревзойденная легенда» возле стадиона «Сан-Сиро».

Фото: твиттер журналиста Антонио Витьелло

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4 комментария
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Раньше у меня Анчелотти ассоциировался только с Миланом. А ведь за Реал он выиграл гораздо больше чашек, и теперь прочно ассоциируется с Мадридом
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Карлетто, ждём домой в Милан.
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+1
Ответ Николай Бойко
Раньше у меня Анчелотти ассоциировался только с Миланом. А ведь за Реал он выиграл гораздо больше чашек, и теперь прочно ассоциируется с Мадридом
У меня он ассоциируется с Ромой и Миланом.
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