«Мы короли Европы. Мира. Вселенной». Начо рассказал, что входит в ДНК «Реала»

Обращаясь к болельщикам на праздновании титула Лиги чемпионов, Начо, капитан мадридского «Реала», сказал: «Большое спасибо, этот сезон был впечатляющим. Мы – короли Европы. Мира. Вселенной.

Когда мне было 10 лет, я и представить себе не мог всего этого. Я горжусь тем, что являюсь частью истории этого клуба.

Мы никогда не сдаемся, мы всегда хотим бороться за все титулы до конца. Это наша ДНК, этому нас учили с самого детства».