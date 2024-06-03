Карпин о праздновании «Зенита» с сигарами после победы в Кубке: «Сам курил в раздевалке, будучи игроком – не при тренере, но в душе. Для меня это не странно»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин высказался о курении среди футболистов.

После победы «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России в социальных сетях появилось видео, как игроки сине-бело-голубых курят сигары в раздевалкею

– Видели, как «Зенит» праздновал Кубок? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?

– Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курил, и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь.

В нынешнем «Ростове» никто не курит, насколько я знаю. Типа, стали профессионалами. Толку? Это другой вопрос, – сказал главный тренер сборной России.

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10 комментариев
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Журналисту, который задаёт этот вопрос Картину про Зенит, какое дело до того, как празднуют игроки победу?!
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В душе с Саламычем.
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"Насколько я знаю" - это правильная оговорка. :) Наверное, когда он сам курил в душе, его тренер об этом тоже не знал.
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Можно курить по две пачки беломора и это явно не для футболиста. Попыхтеть сигарой после по беды в турнире - ну и что????
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Сначала понял, что Карпин мысленно курил в душе от слова душа)))
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Пародия… просто пародия 🤷‍♂️даже тут оригинального ничего придумать не смогли.
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Ответ TheCasper13
В душе с Саламычем.
Пойдём в душ, покурим... это с Валерой
а с Саламычем даже боюсь представить...
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