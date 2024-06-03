Карпин о праздновании «Зенита» с сигарами после победы в Кубке: «Сам курил в раздевалке, будучи игроком – не при тренере, но в душе. Для меня это не странно»
Валерий Карпин высказался о курении среди футболистов.
После победы «Зенита» над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России в социальных сетях появилось видео, как игроки сине-бело-голубых курят сигары в раздевалкею
– Видели, как «Зенит» праздновал Кубок? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?
– Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курил, и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь.
В нынешнем «Ростове» никто не курит, насколько я знаю. Типа, стали профессионалами. Толку? Это другой вопрос, – сказал главный тренер сборной России.
а с Саламычем даже боюсь представить...