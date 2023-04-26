Хорошо, что не с «Сити».

Карло Анчелотти назвал причины провала «Реала» в матче с «Жироной».

«У нас была плохая игра в обороне, и именно по этой причине получился такой результат. Мы хорошо играли с мячом, особенно на старте, но плохо выглядели в единоборствах, они поймали нас на двух контратаках и все стало трудно.

Я постоянно повторяю про важность оборонительных действий: если мы играем надежно, то всегда победим, а если нет, то это дорого нам обойдется. Это ключ к успеху.

За последние семь игр мы сыграли шесть матчей на ноль. И сегодня мы пропустили сразу четыре гола. Надеюсь, мои игроки поняли посыл. Если нет, то я буду повторять это им каждый день», - заявил главный тренер мадридского «Реала».

Напомним, что «Реал» уступил в гостевом матче «Жироне» со счетом 4:2.