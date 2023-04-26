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😡 «Надеюсь, мои игроки поняли посыл. Если нет, то я буду повторять это им каждый день». Анчелотти устроил разнос обороне «Реала» на пресс-конференции

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Хорошо, что не с «Сити».

Карло Анчелотти назвал причины провала «Реала» в матче с «Жироной».

«У нас была плохая игра в обороне, и именно по этой причине получился такой результат. Мы хорошо играли с мячом, особенно на старте, но плохо выглядели в единоборствах, они поймали нас на двух контратаках и все стало трудно.

Ancelotti hopes Girona embarrassment is wake-up call for Real Madrid

Я постоянно повторяю про важность оборонительных действий: если мы играем надежно, то всегда победим, а если нет, то это дорого нам обойдется. Это ключ к успеху.

За последние семь игр мы сыграли шесть матчей на ноль. И сегодня мы пропустили сразу четыре гола. Надеюсь, мои игроки поняли посыл. Если нет, то я буду повторять это им каждый день», - заявил главный тренер мадридского «Реала».

Напомним, что «Реал» уступил в гостевом матче «Жироне» со счетом 4:2.

6 комментариев

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duran mars
С обороной у Реала полный порядок, просто понятно, что чемпионат уже доигрывают, весь макс настрой на ЛЧ и Кубок короля и шута)
+3
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VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
анчелоти не может уже в стойло поставить Винисиуса,кому и что он втирает. это ещё прокатывало в прошлом году,а сейчас это очередные брызги от него. и кто виноват что полкоманды не в форме? губошлеп. чтобы оборона играла уверенно надо что бы была сыгранная пара цз,а он их тупо меняет,как перчатки,а сейчас чешет про надёжность.
Винисиус единственный кто бился вчера и делал результат, да могут быть претензии по поведению, но главное, что он дает результат. А вот что с остальными...
+3
0
+3
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инна витенберг
Ответ VuNePonimaete
Винисиус единственный кто бился вчера и делал результат, да могут быть претензии по поведению, но главное, что он дает результат. А вот что с остальными...
Все остальное не важно? Но ведь это Реал правда не совсем так,команда наёмников, легионеров
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CopaAmerica
Ответ VuNePonimaete
Винисиус единственный кто бился вчера и делал результат, да могут быть претензии по поведению, но главное, что он дает результат. А вот что с остальными...
вальверде все время был в фокусе камеры, слабо сыграли модрич и кроос (недоработал в эпизоде с первым голом), думаю в этом основная причина поражения, причина - наверно усталось
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