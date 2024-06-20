«Краснодар» получит за Алонсо около 1 млн евро от «Атлетико Минейро»

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Парагвая по футболу Атлетико Минейро Кубок Америки Краснодар Хуниор Алонсо деньги Футбол

«Краснодар» получит за Хуниора Алонсо чуть больше 1 млн евро.

31-летний защитник переходит в «Атлетико Минейро», за который уже дважды выступал ранее. Бразильский клуб выплатит «Краснодару» чуть больше одного (1,03) млн евро.

О трансфере будет объявлено в ближайшие дни, но официально зарегистрировать Алонсо в качестве игрока «Атлетико» можно будет не ранее 10 июля, даты открытия трансферного окна в Бразилии.

Сейчас футболист вместе со сборной Парагвая готовится к Кубку Америки в США, турнир стартует в ночь на 21 июня и завершится 14 июля.

Алонсо играл за «быков» с 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Алонсо попрощался с «Краснодаром»: «Спасибо за все». Защитник переходит в «Атлетико Минейро»

10 комментариев
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Ответ Diablosax
В корень! Какие-то мы "Белые и пушистые!! Чё это за фигня, это бизнес, зачем нам отпускать топового защитника за 1 млн? Чтобы не портить с ним отношения? Если его так хочет его клуб, пусть заплатит сумму хоть чуть ближе к реальной стоимости. 31 год, оценка ТМ 8 миллионов всё ещё! Ну и что, что год? Хотите сейчас, заплатите ну хотя бы ТРИ ляма. Это какой то плевок просто... а мы вытираемся. Просто провал, тоже самое говорил! Я искренне надеюсь, что есть устная договорённость с "Атлетико Минейро" о какой то скидке в будущем на их игрока в ляма 3-5 по отношению к рыночной, а сейчас типа - отдадим вам Алонсо за 1 млн.... Если такого нет - это позор
Вы забываете, что Алонсо имеет право уйти бесплатно по решению УЕФА. Так что требовать мы тут ничего не можем. Можем только сказать сердечное спасибо Алонсо за то, что всё-таки решил вернуться из аренды и поиграть за Краснодар, показал себя максимально честным игроком и спасибо Атлетико, что добровольно решили выплатить эту символическую сумму, хотя все права кидануть Краснодар и не платить у них есть.
+10
-1
+9
Ответ Максим Прокофьев
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
Поток сознания непонятный. У Алонсо истекает контракт, ему 31 год. Он 2 года просится, чтобы его отпустили в Бразилию. Видимо было джентльменское соглашение, чтобы он доиграл этот сезон и его отпустят.
+9
-1
+8
Ответ Максим Прокофьев
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
Брали 3 года назад 28 летнего игрока , продают 31 летнего с годом контракта . Ну его цена условно 3 млн
+8
-1
+7
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
+13
-7
+6
да всё просто, с ним, наверняка договорились, что он год выкладывается, когда мог бы уйти, но за это в конце сезона его отпускают
+3
0
+3
Вот и место под Джикию освободили.
+3
-1
+2
Ответ Максим Прокофьев
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
В корень! Какие-то мы "Белые и пушистые!! Чё это за фигня, это бизнес, зачем нам отпускать топового защитника за 1 млн? Чтобы не портить с ним отношения? Если его так хочет его клуб, пусть заплатит сумму хоть чуть ближе к реальной стоимости. 31 год, оценка ТМ 8 миллионов всё ещё! Ну и что, что год? Хотите сейчас, заплатите ну хотя бы ТРИ ляма. Это какой то плевок просто... а мы вытираемся.

Просто провал, тоже самое говорил!

Я искренне надеюсь, что есть устная договорённость с "Атлетико Минейро" о какой то скидке в будущем на их игрока в ляма 3-5 по отношению к рыночной, а сейчас типа - отдадим вам Алонсо за 1 млн.... Если такого нет - это позор
+5
-3
+2
Ответ Максим Прокофьев
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
что за бред вы несете это не провал хашига и бухникина просто игрок дальше не захотел играть в краснодаре ему ближе семья чем краснодар без еврокубков и с логистикой вот поэтому из этого клуба бегут все

а насчет кайо он уже на базе
+2
-1
+1
Ответ Максим Прокофьев
Если правда, то это очередной провал Бузникина и Хашига. Защитник то он топовый, но покупали его в 2022 году под еврокубки, борьбу ща медали, за 8 млн. евро, но в итоге из-за того что отпустили ровно на год а не на пол года как большинство легионеров из-за войны, он сыграл в РПЛ за всё время в Краснодаре 41 матч, это 1.5 сезона. И теперь продаже обратно, в тот же клуб откуда брали в 8 раз дешевле (да, остался 1 год контракта, но всё равно цена за капитана сборной Парагвая довольно низкая). Ходят слухи что взамен у Ференцвароша какого-то албанца взамен ноунейма взять хотят свободным агентом, ну вот и итог трансферной политики... Зимой Ивич просил правого вингера раз уж поставили такие высокие цели а Зенит закупался как вся лига вместе взятые, но его тоже опрокинули, и вот очередной "шедевр" селекции... А ведь у Кайо кончился контракт, остались только Тормена и Арутюнян в центре защиты. Правого вингера так и нет, даже запасного, даже из академии никого не подтянуть.
Мог уйти вообще бесплатно еще год назад или через год уйдет бесплатно. И да, Кайо остается.
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