«Краснодар» получит за Алонсо около 1 млн евро от «Атлетико Минейро»

«Краснодар» получит за Хуниора Алонсо чуть больше 1 млн евро.

31-летний защитник переходит в «Атлетико Минейро», за который уже дважды выступал ранее. Бразильский клуб выплатит « » чуть больше одного (1,03) млн евро.

О трансфере будет объявлено в ближайшие дни, но официально зарегистрировать Алонсо в качестве игрока «Атлетико» можно будет не ранее 10 июля, даты открытия трансферного окна в Бразилии.

Сейчас футболист вместе со сборной готовится к Кубку Америки в США, турнир стартует в ночь на 21 июня и завершится 14 июля.

Алонсо играл за «быков» с 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Алонсо попрощался с «Краснодаром»: «Спасибо за все». Защитник переходит в «Атлетико Минейро»