«Краснодар» получит за Алонсо около 1 млн евро от «Атлетико Минейро»
«Краснодар» получит за Хуниора Алонсо чуть больше 1 млн евро.
31-летний защитник переходит в «Атлетико Минейро», за который уже дважды выступал ранее. Бразильский клуб выплатит «Краснодару» чуть больше одного (1,03) млн евро.
О трансфере будет объявлено в ближайшие дни, но официально зарегистрировать Алонсо в качестве игрока «Атлетико» можно будет не ранее 10 июля, даты открытия трансферного окна в Бразилии.
Сейчас футболист вместе со сборной Парагвая готовится к Кубку Америки в США, турнир стартует в ночь на 21 июня и завершится 14 июля.
Алонсо играл за «быков» с 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Алонсо попрощался с «Краснодаром»: «Спасибо за все». Защитник переходит в «Атлетико Минейро»
Просто провал, тоже самое говорил!
Я искренне надеюсь, что есть устная договорённость с "Атлетико Минейро" о какой то скидке в будущем на их игрока в ляма 3-5 по отношению к рыночной, а сейчас типа - отдадим вам Алонсо за 1 млн.... Если такого нет - это позор
а насчет кайо он уже на базе