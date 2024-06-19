Вот, что такое атмосфера Евро: после победного гола Гюлера турецкий комментатор на трибунах чуть не сошел с ума
Видео оценил даже Рио Фердинанд.
Арда Гюлер – автор победного мяча в игре 1-го тура Евро-2024 с Грузией (3:1). После его великолепного удар в «девятку» турецкий комментатор, который вел репортаж прямо с трибун стадиона, был одним из самых счастливых и громких людей на арене.
Под роликом, опубликованным в соцсетях оставил свой комментарий и бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.
В возрасте 19 лет и 114 дней хавбек стал самым юным игроком сборной Турции, забивавшим на чемпионатах Европы и мира.
Это выглядит так. Ей друг возьми телефон, снимай меня, я сейчас буду радоваться, да так, чтоб потом по соц сетям раскидать это видео, и пусть все думают какой я патриот и как я болею за сборную.
Или второй вариант, какой то дятел стоял весь матч и снимал работу комментатора?
Это стеб был (если вы не поняли)