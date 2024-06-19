Вот, что такое атмосфера Евро: после победного гола Гюлера турецкий комментатор на трибунах чуть не сошел с ума

Видео оценил даже Рио Фердинанд.

Арда Гюлер – автор победного мяча в игре 1-го тура Евро-2024 с Грузией (3:1). После его великолепного удар в «девятку» турецкий комментатор, который вел репортаж прямо с трибун стадиона, был одним из самых счастливых и громких людей на арене.

Под роликом, опубликованным в соцсетях оставил свой комментарий и бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.

В возрасте 19 лет и 114 дней хавбек стал самым юным игроком сборной Турции, забивавшим на чемпионатах Европы и мира.