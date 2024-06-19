Гюлер, каким вы его еще не видели - в детстве много учился, был болл-боем на матчах «Фенербахче» и зачитывался биографией кумира
Внешне практически не изменился.
Полузащитник сборной Турции отметился голом на Евро-2024 – в ворота Грузии (3:1). В 19 лет и 114 дней он стал самым молодым автором гола в дебютной игре на чемпионате Европы. Роналду на Евро-2004 забил в 19 лет и 128 дней.
Также Гюлер стал пятым в списке самых молодых футболистов, когда-либо забивавших на Евро. Рекорд принадлежит Йохану Фонлантену, отличившемуся в 18 лет и 141 день на Евро-2004.
Гюлер с юных лет болеет за «Фенер», на матчах которого множество раз исполнял роль болл-боя.
Кумиром Гюлера был бразильский полузащитник «Фенербахче» Алекс де Соуза, более известный как просто Алекс - в 241 матче за турецкий клуб он забил 136 голов.
Понятен ориентир