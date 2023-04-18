31 комментарий

Вынужден был выйти из игры уже на 71-й минуте матча.

Карим Бензема явно был ошеломлен решением Анчелотти заменить его в ответом матче четвертьфинала ЛЧ - форвард покинул поле на 71-й минуте, его заменил Орельен Тчуамени .

«Я в порядке!» - прокричал он Карло Анчелотти после того, как француза попросили покинуть поле, сообщает Эду Агирре из El Chiringuito.

После матча Анчелотти заявил, что Бензема наступили на ногу в одном из эпизодов, что «беспокоило его» во время игры.

Итальянский тренер явно решил поберечь своего лидера, но нападающий заботы не оценил.