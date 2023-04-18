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Бензема был в бешенстве из-за замены в матче с «Челси»: что он сказал Анчелотти, когда ушел с поля?😡

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Вынужден был выйти из игры уже на 71-й минуте матча.

Что Бензема сказал Анчелотти во время его замены, зафиксировали микрофоны

Карим Бензема явно был ошеломлен решением Анчелотти заменить его в ответом матче четвертьфинала ЛЧ - форвард покинул поле на 71-й минуте, его заменил Орельен Тчуамени .

«Я в порядке!» - прокричал он Карло Анчелотти после того, как француза попросили покинуть поле, сообщает Эду Агирре из El Chiringuito.

После матча Анчелотти заявил, что Бензема наступили на ногу в одном из эпизодов, что «беспокоило его» во время игры.

Итальянский тренер явно решил поберечь своего лидера, но нападающий заботы не оценил.

31 комментарий

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Алексей Радевич
Тут я за тренера, игра не получилась от слова совсем, Анчелотти нужно было его менять, а вот это недовольство его не красит, если не идет и не получается игрок должен это признавать
+63
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Xbhxj Fifi
Ответ Алексей Радевич
Тут я за тренера, игра не получилась от слова совсем, Анчелотти нужно было его менять, а вот это недовольство его не красит, если не идет и не получается игрок должен это признавать
На мой взгляд Карим вчера очень плохо, мог несколько раз забыть, открывался плохо, не понимал партнеров. Так что Карло был прав все на сто.
+21
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+21
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RokeSantaCruz
Ответ Brigande
Нулиной вчера был . Все невпопад делал , скидки , стеночки , все криво косо . Удар из-за пределов штрафной был олицетворением всей игры . Правильно сделал Анчелотти , что снял его под конец . Свое недовольство может засунуть в одно место , тоже мне капитан бть . Хотя к Карло тоже вопрос есть - может не стоило 34 летнего футболиста за три дня до ответственной игры держать 93 мин в матче за турнир в котором Мадрид уже не борется ?
Бензема провёл один неудачный матч после хет-триков, и он уже нулина, недовольство может засунуть в одно место, тоже мне кэп, короткая же память у некоторых.
+23
-5
+18
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Havana Club
Бенз видать забыл, что в Реале незаменимых нет. Я думал он умнее Касильяса, Рауля, Рамоса, Криша которые так же возомнили себя примами и быстро оказались за дверьми. Ну чтож... если со стороны ему никто не объяснит, то Перес скажет своё слово)
+14
-5
+9
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Ruslan3132
притянуто за уши..."недовольство, заботы не оценил, ошеломлен, в бешенстве" )) у автора богатая фантазия. Игрок прихрамывал, тренер заменил, поберег. Игрок считал, что может закончить, был удивлен. Рабочий момент. В Реале офигенные отношения сейчас в коллективе, не надо ляля тут )
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kaviknat
Ответ Алексей Радевич
Тут я за тренера, игра не получилась от слова совсем, Анчелотти нужно было его менять, а вот это недовольство его не красит, если не идет и не получается игрок должен это признавать
Покажи хоть одного, кто радовался, когда его заменяли?
+5
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Mustang Shelby
Бензик не надо кричать, тренер прав что заменил тебя, ты единственный у нас нападающий
+3
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VuNePonimaete
Ответ Havana Club
Бенз видать забыл, что в Реале незаменимых нет. Я думал он умнее Касильяса, Рауля, Рамоса, Криша которые так же возомнили себя примами и быстро оказались за дверьми. Ну чтож... если со стороны ему никто не объяснит, то Перес скажет своё слово)
Ни Касильяс, ни Рауль не возомнили себя примами, что за бред? готовы были пожертвовать всем, ради команды, Рамос тоже, но в меньшей степени
+3
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Brigande
Нулиной вчера был . Все невпопад делал , скидки , стеночки , все криво косо . Удар из-за пределов штрафной был олицетворением всей игры . Правильно сделал Анчелотти , что снял его под конец . Свое недовольство может засунуть в одно место , тоже мне капитан бть .
Хотя к Карло тоже вопрос есть - может не стоило 34 летнего футболиста за три дня до ответственной игры держать 93 мин в матче за турнир в котором Мадрид уже не борется ?
+9
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Артур Коркмасов
Ответ Havana Club
Бенз видать забыл, что в Реале незаменимых нет. Я думал он умнее Касильяса, Рауля, Рамоса, Криша которые так же возомнили себя примами и быстро оказались за дверьми. Ну чтож... если со стороны ему никто не объяснит, то Перес скажет своё слово)
Ну Рауль вроде достойно ушел
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Havana Club
Ответ Ape1sin
капитанская повязка в Реале срывает крышу. ПрОклятая тряпочка
Йерро и Санчис вполне достойно ее носили.
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TravenS
Ответ RokeSantaCruz
Да хоть когда, это не повод оскорблять Бензема, тем более о его капитанстве он тоже грубо выразился, максимально токсичный, злобный комментарий
Не забудь то же самое предъявить самому Бензема) че это он так грубо заменяется, а ещё капитан... К токсичному поступку — токсичное комментирование. Игроки вообще оборзели в последнее время, давно видимо бутс никому в лицо не прилетало
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petrucci
История высосана из пальца, видно очень хочется чтобы атмосфера в Реале была негативной. Анчелотти увольняют, Бензема недоволен, атмосфера раздевалке не очень, журналюгам так и хочется чтобы всё это было правдой. Хрен дождетесь. Мадрид в полуфинале и это самое главное.
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DenizKios
Как болельщик Реала заявляю
Бензема был худщим на поле.
В полуфинале так играть нельзя
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37old
Игру надо было успокоить. Бензема совсем не участвовал в прессинге. Забивать уже необходимости не было, а вот поберечь свои нервные клетки и здоровье очень даже. Логичная и понятная замена. Бензема, конечно, игрок незаменимый и желание забить, когда соперник раскрывается, похвально. Но тут он немного перегнул с эмоциями, бывает.
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TravenS
Ответ RokeSantaCruz
Бензема провёл один неудачный матч после хет-триков, и он уже нулина, недовольство может засунуть в одно место, тоже мне кэп, короткая же память у некоторых.
Вы хоть коммент его дальше первого слова читали, 2 чудика?) написано же ВЧЕРА, не всегда. Так вот ВЧЕРА он был нулиной
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Роман Лазарев
Ответ kaviknat
Покажи хоть одного, кто радовался, когда его заменяли?
Он где он сказал про радость? Он написал, что игрок должен сам понимать когда у него получается, а когда нет
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Brigande
Ответ TravenS
Вы хоть коммент его дальше первого слова читали, 2 чудика?) написано же ВЧЕРА, не всегда. Так вот ВЧЕРА он был нулиной
У меня уже начала падать вера в людей , спасибо тебе , милый человек , что хотя бы потрудился прочесть весь комментарий )
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_Amelina_ Landau
Ответ RokeSantaCruz
Бензема провёл один неудачный матч после хет-триков, и он уже нулина, недовольство может засунуть в одно место, тоже мне кэп, короткая же память у некоторых.
Ты не подменяй мысль...человек написал, что в этом конкретном матче Бензема была нулевой. Абсолютно верно. Вчера он сыграл плохо и команда задвигалась...
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RokeSantaCruz
Ответ _Amelina_ Landau
Ты не подменяй мысль...человек написал, что в этом конкретном матче Бензема была нулевой. Абсолютно верно. Вчера он сыграл плохо и команда задвигалась...
"Свое недовольство может засунуть в одно место , тоже мне капитан бть". Это нормально так писать об играющей легенде клуба?
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Нефанатик
Ответ Havana Club
Бенз видать забыл, что в Реале незаменимых нет. Я думал он умнее Касильяса, Рауля, Рамоса, Криша которые так же возомнили себя примами и быстро оказались за дверьми. Ну чтож... если со стороны ему никто не объяснит, то Перес скажет своё слово)
Смотрел вчера матч, каких то недовольства не увидел. Был удивлен, но недовольным он не был. Он не возомнил себя примой, он ею является. Никогда команда так не зависела от одного игрока. Карим не только забивает, он делает всю игру в атаке. Даже от Роналду Реал так не зависел.
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Joni Arm
Ответ 37old
Игру надо было успокоить. Бензема совсем не участвовал в прессинге. Забивать уже необходимости не было, а вот поберечь свои нервные клетки и здоровье очень даже. Логичная и понятная замена. Бензема, конечно, игрок незаменимый и желание забить, когда соперник раскрывается, похвально. Но тут он немного перегнул с эмоциями, бывает.
Простите, но в Реале Реально незаменимых нет ! Перес, Рауль, Зидан,Рональду,Касильяс, Анчелотти, Рамос.Иеро.
Реал со всеми расстается без оглядок ,если расставание мирное ,то человек может вернуться.
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