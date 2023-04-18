31 комментарий

Бензема был в бешенстве из-за замены в матче с «Челси»: что он сказал Анчелотти, когда ушел с поля?😡
Вынужден был выйти из игры уже на 71-й минуте матча.
Карим Бензема явно был ошеломлен решением Анчелотти заменить его в ответом матче четвертьфинала ЛЧ - форвард покинул поле на 71-й минуте, его заменил Орельен Тчуамени .
«Я в порядке!» - прокричал он Карло Анчелотти после того, как француза попросили покинуть поле, сообщает Эду Агирре из El Chiringuito.
После матча Анчелотти заявил, что Бензема наступили на ногу в одном из эпизодов, что «беспокоило его» во время игры.
Итальянский тренер явно решил поберечь своего лидера, но нападающий заботы не оценил.
Хотя к Карло тоже вопрос есть - может не стоило 34 летнего футболиста за три дня до ответственной игры держать 93 мин в матче за турнир в котором Мадрид уже не борется ?
Бензема был худщим на поле.
В полуфинале так играть нельзя
Реал со всеми расстается без оглядок ,если расставание мирное ,то человек может вернуться.