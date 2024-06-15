Две легенды «Реала» болеют в финале НБА за «Даллас». Один приехал на матч, другой сейчас на Евро

«Бостон» уверенно повел 3-0 в финальной серии плей-офф НБА и сегодня мог становиться чемпионом, однако «Даллас» внезапно забрал первую победу и сохранил интригу. Если вы не знали, за «Маверикс» болеют две легенды мадридского «Реала» – Серхио Рамос и Тони Кроос.

Испанец приехал на игру и встретился с Лукой Дончичем.

А у немца футбольный сезон еще не закончен – он играет на Евро в Германии, но за НБА продолжает следить. После победы «Даллас» Кроос написал: «Это не конец, пока ничего не закончено».