Год назад Беллингем стал игроком «Мадрида». Джуд отметил важную дату в соцсетях

15 июня 2023 года «Мадрид» презентовал нового игрока – Джуда Беллингема. В тот день англичанин обратился к поклонникам «королевского клуба»:

«Привет, мадридисты! Для меня большая честь стать частью самого престижного клуба в истории этого вида спорта. Я готов отдать все свои силы, чтобы поддержать эту команду и помочь ей добиться успеха. Большое вам спасибо за теплый прием! HALA MADRID!!!»

Джуд свое обещание сдержал. Он помог «Реалу» одержать победу в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании.

Беллингем отметил памятную дату в соцсетях: «Сегодня исполняется один год, по сей день наслаждаюсь каждым моментом! #HalaMadrid».

За дебютный сезон в «королевском клубе» Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, он забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Джуд стал лучшим бомбардиром «Мадрида» в Ла Лиге, в общем зачете англичанин уступил Довбику, Сорлоту и Левандовскому.

Как вам первый сезон Беллингема в стане «сливочных»? Оправдал ожидания?