«Печальный день». Пике ушел из «Барсы»: что об этом пишут фанаты «Реала»?

Жерар Пике объявил о завершении футбольной карьеры. Человек, который много лет защищал цвета главного соперника «Реала», больше не сыграет с «королевским клубом».

Вот как на эту новость отреагировали фанаты «Мадрида»:

💭 «Печальный день для всех фанатов «Реала». С футболом закончил наш главный поставщик веселья. Минута молчания в память о нашем любимом клоуне».

💭 «Ну, теперь он будет клоунадить в Твиттере в полную силу».

💭 «Печальный день и для Вини. Кто теперь будет его развлекать в класико?»

💭 «Эль Президенте уходит в отставку. Что «Барса» вставит в свой прощальный ролик? Роналду и Вини унижают Пике? 8:2? Или какой-нибудь трек Шакиры?»

💭 «Мужик уходит на пенсию, когда «Барса» изо всех сил пытается найти нормального ЦЗшника. Я даже буду скучать по этому забавному чуваку».

А что для вас значит уход Пике из футбола?