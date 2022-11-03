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«Печальный день». Пике ушел из «Барсы»: что об этом пишут фанаты «Реала»?

Жерар Пике Жерар Пике
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Жерар Пике объявил о завершении футбольной карьеры. Человек, который много лет защищал цвета главного соперника «Реала», больше не сыграет с «королевским клубом».

Tormented Vinícius silences critics to swing 'decrepit' clásico Madrid's way | Real Madrid | The Guardian

Вот как на эту новость отреагировали фанаты «Мадрида»:

💭 «Печальный день для всех фанатов «Реала». С футболом закончил наш главный поставщик веселья. Минута молчания в память о нашем любимом клоуне».

💭 «Ну, теперь он будет клоунадить в Твиттере в полную силу».

💭 «Печальный день и для Вини. Кто теперь будет его развлекать в класико?»

💭 «Эль Президенте уходит в отставку. Что «Барса» вставит в свой прощальный ролик? Роналду и Вини унижают Пике? 8:2? Или какой-нибудь трек Шакиры?»

💭 «Мужик уходит на пенсию, когда «Барса» изо всех сил пытается найти нормального ЦЗшника. Я даже буду скучать по этому забавному чуваку».

А что для вас значит уход Пике из футбола?

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