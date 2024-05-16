В среду на BBC вышла документалка про Мбаппе: в ней есть подтверждение его перехода в «Реал» 🔥🔥🔥

Мечта детства скоро реализуется.

По информации Фабрицио Романо, Килиан Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии, такое предложение поступало форварду «ПСЖ» прошлым летом.

Также за последние два года Мбаппе не вел переговоров с клубами АПЛ. По данным источника, француз хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба Флорентино Переса еще раз после июня 2022 года.

А вчера на английском BBC вышла документалке о Килиане, в ней есть косвенное подтверждение перехода француза в мадридский клуб.