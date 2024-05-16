Эндрик получил травму покинул поле на носилках

Нападающий «Палмейраса» и будущая звезда «Мадрида» Эндрик покинул поле в матче Кубка Либертадорес на носилках. Футболист попросил замену на 60-й минуте и упал на газон «Альянц Парк де Сан-Паулу», вытянув правую ногу и заложив руки за голову, в ожидании медицинской бригады.

Эндрика забрали с газона на носилках, когда его команда побеждала со счетом 2:0. Уже за пределами поля футболист попытался сделать несколько шагов, сильно хромая. Судя по всему, Эндрик получил мышечную травму.

Эта неудача с бразильцем произошла почти за месяц до Кубка Америки, который стартует 20 июня. 17-летний Эндрик был включен в состав сборной Бразилии, который тренер Доривал Жуниор объявил в прошлую пятницу.