Эндрик получил травму и покинул поле на носилках. Стало известно, насколько серьезно повреждение

Сегодня ночью «Палмейрас» в Кубке Либертадорес разобрался с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» − 2:1. На 60-й минуте форвард хозяев Эндрик, принадлежащий «Мадриду», получил травму, которая казалась серьезной, так как самостоятельно поле покинуть он не мог.

Спустя несколько часов, как 17-летнего парня унесли на носилках, инсайдер Марио Кортегана заверил, что с ним все в порядке. Обследование показало, что с ним не произошло ничего серьезного.

Более того, ожидается, что он вернется на поле уже в ближайшие дни или недели!

Это фантастическая новость. Были опасения, что у подростка серьезная травма, которая выведет его из строя на несколько месяцев. Скорее всего, Эндрик попадет в заявку сборной Бразилии на Копа Америка этого гожа, который стартует в конце июня.

Летом нападающий перейдет в мадридский «Реал». В этом сезоне он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах за «Палмейрас».