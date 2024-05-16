Гарет Саутгейт: «Бекхэм жил в другом мире, сейчас – это мир Беллингема»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью изданию L'Equipe говорил о трансфере Джуда Беллингема в «Реал Мадрид» и сравнивал его с Дэвидом Бекхэмом.

«Его позиция на поле изменилась, в «Мадриде» он играет другую роль. Он теперь живет в другом мире. Джуд все еще очень молод, ему все хорошо удается, но это больше не жизнь 20-летнего парня, который может идти куда хочет, делать все, что хочет. Я потратил некоторое время на разговоры с ним, чтобы он понял, что это значит. Я играл с Дэвидом Бекхэмом, который тоже жил в другом мире. Сегодня этот мир принадлежит Джуду», — сказал тренер сборной Англии.

«Было бы вполне естественно, если бы у Джуда были сложности при адаптации в «Реале». Но его дебют был на высочайшем уровне. Потом он получил травму, невозможно было поддерживать такой высокий уровень на протяжении всего сезона. Джуд напомнил мне Стивена Джеррарда, когда кажется, что соперник контролирует игру, то такие футболисты, как Джуд способны перевернуть ситуацию благодаря характеру и влиянию на партнеров по команде».

«Его лидерство чувствуется в том, как он играет. Джу с большим уважением относится к старшим товарищам, к Хендерсону или Кейну, но когда мы играли с Бельгией, а парней не было, то капитаном стал Деклан Райс – в раздевалке были слышны его слова и слова Джуда».

«Я уверен, что появившись в «Мадриде», Джуд выразил уважение таким футболистам, как Тони Кроос и Лука Модрич. Джуд знает, что может учиться у них, но при этом завоевать себе место в команде. Всегда важен баланс между уважением и собственной позицией – я здесь, чтобы играть. Опыт игры и жизни заграницей пошли Джуду на пользу. Когда он возвращается играть за сборную, у него пробуждаются особые эмоции, которых не было бы, если бы он играл за клуб Премьер-лиги», - считает Саутгейт.