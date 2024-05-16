Беллингем или Винисиус? Милитао назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

«Мадрид» со счетом 5:0 обыграл «Алавес» в 36-м туре Ла Лиги. Милитао провел на поле 72 минуты. После игры журналисты поймали бразильца в микст-зоне и задали довольно неудобный вопрос, ведь футболисту пришлось выбирать между одноклубниками.

Репортеры спросили у Эдера, кого он считает фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году: Беллингема или Винисиуса.

Милитао, однако, ответил быстро: «А, Винисиус, конечно».

Goal тоже называет Вини главным претендентом на «Золотой мяч». Вторую строчку в рейтинге портала занимает Беллингем, следом идут Килиан Мбаппе, Фил Фоден и Флориан Виртц.

По данным Marca, «королевский клуб» начал кампанию по продвижению бразильца в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе.

А вот Карло Анчелотти надеется , что «Золотой мяч» получит Тони Кроос. Но для этого немцу сперва нужно выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов, считает тренер.

Кому бы вы вручили «ЗМ» в этом году?