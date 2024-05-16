Беллингем или Винисиус? Милитао назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
«Мадрид» со счетом 5:0 обыграл «Алавес» в 36-м туре Ла Лиги. Милитао провел на поле 72 минуты. После игры журналисты поймали бразильца в микст-зоне и задали довольно неудобный вопрос, ведь футболисту пришлось выбирать между одноклубниками.
Репортеры спросили у Эдера, кого он считает фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году: Беллингема или Винисиуса.
Милитао, однако, ответил быстро: «А, Винисиус, конечно».
Goal тоже называет Вини главным претендентом на «Золотой мяч». Вторую строчку в рейтинге портала занимает Беллингем, следом идут Килиан Мбаппе, Фил Фоден и Флориан Виртц.
По данным Marca, «королевский клуб» начал кампанию по продвижению бразильца в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе.
А вот Карло Анчелотти надеется, что «Золотой мяч» получит Тони Кроос. Но для этого немцу сперва нужно выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов, считает тренер.
Кому бы вы вручили «ЗМ» в этом году?
Но. С приходом Белингема команда просто парит на вершине, что не игра, так удовольствие смотреть и наблюдать за клубом,и за игрой Джуда (причем что он совсем не нападающий), этого парня ждёт великое будущее,
Мое мнение- мяч заслужил Джуд, который пахал для этого в этом сезоне
Ему не нужно 5 моментов, чтобы забить.