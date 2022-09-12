Спорное поведение Винисиуса: за что критикуют футболиста после матча с «Мальоркой»

Винисиус был одним из главных героев матча между «Мадридом» и «Мальоркой» (4-1): бразилец отличился забитым голом, а также постоянными конфликтами с соперниками.

Карло Анчелотти и товарищам по команде даже пришлось призывать Винисиуса к спокойствию и концентрации на матче. Кроос и Начо говорили с бразильцем, а когда Вини направился к скамейке запасных «Мальорки», чтобы что-то им сказать, то Анчелотти просто крикнул ему: «Играй!». Винисиус не в первый раз ведет себя подобным образом, но тренер обычно защищает его.

Однако, больше всего критики обрушилось на Вини из-за празднования голов – зачастую он танцует, как на «Бернабеу», так и за его пределами. Многие стали говорить, что таким образом Винисиус подражает Неймару: провоцирует соперника своими празднованиями и поведением на поле. Раньше за это всегда ругали Неймара, а теперь, похоже, Вини перехватил эстафету.

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