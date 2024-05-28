Лука Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале». Надеюсь, моя мечта осуществится. Мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне»

Лука Модрич надеется на продление контракта с «Реалом».

30 июня 38-летний хавбек может стать свободным агентом.

«Я всегда говорил, что хочу, чтобы «Мадрид» был моим последним клубом. Хочу завершить карьеру в « », но посмотрим, что будет. Давайте идти шаг за шагом.

Надеюсь, то, что я хочу, произойдет. Моя мечта осуществится, если завершу карьеру дома – в клубе моей жизни.

Судя по самочувствию, мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне – я в этом не сомневаюсь. Многие говорят о возрасте, но главное – то, что ты делаешь на поле, и если физически ты справляешься, то почему бы и не играть дальше», – сказал Модрич в интервью Cadena Cope.

Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет