Лука Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале». Надеюсь, моя мечта осуществится. Мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Лука Модрич надеется на продление контракта с «Реалом».

30 июня 38-летний хавбек может стать свободным агентом.

«Я всегда говорил, что хочу, чтобы «Мадрид» был моим последним клубом. Хочу завершить карьеру в «Мадриде», но посмотрим, что будет. Давайте идти шаг за шагом.

Надеюсь, то, что я хочу, произойдет. Моя мечта осуществится, если завершу карьеру дома – в клубе моей жизни.

Судя по самочувствию, мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне – я в этом не сомневаюсь. Многие говорят о возрасте, но главное – то, что ты делаешь на поле, и если физически ты справляешься, то почему бы и не играть дальше», – сказал Модрич в интервью Cadena Cope.

Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет

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9 комментариев
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Мы тоже будем рады, если легенда клуба завершит свою карьеру именно здесь. Благо, что еще есть год, чтобы понаслаждаться его игрой.
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Надеюсь Реал его оставит. До глубины души преданный Мадриду игрок. Один из его символов.
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Будет классно, если один из лучших полузащитников в истории футбола завершит карьеру в Мадриде.
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Балканская страсть и немецкий прагматизм вряд ли закончат одинаково..

Модрич слишком любит пыл игры, ее накаленную нить, чтобы взять и перестать играть навсегда. Скорей всего, когда, он перестанет совсем тянуть уровень Реала, поедет в третьесорт по типу пустыни или МЛС.. Ради лишней минуты на поле, Лука пожертвует самим фактом завершения карьеры в Реале, на пике, как это сделал Кроос.

Хотя, я рад буду ошибаться.. Ибо слишком красивую историю мы потеряем..
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Видимо Модрич хочет завершить карьеру после ЧМ 2026, трудно сейчас сказать получится ли убедить Переса продлить контракт еще на один сезон, после завершения этого. А в целом конечно хочется чтобы Лука завершил в Реала как Кроос
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Модрич великий футболист, но понятно же что в новом сезоне, он будет выходить на 10 минут ,и то не в каждом матче. лучше бы как Кроос красиво бы завершил.
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Руководство дает понять, что надо заканчивать. Все замечательно, но Луке стоит прислушаться к этим рекомендациям.
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Ответ corazon blanco
Мы тоже будем рады, если легенда клуба завершит свою карьеру именно здесь. Благо, что еще есть год, чтобы понаслаждаться его игрой.
Но судя по новости, контракт еще не подписан…
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Ответ dr. cage
Балканская страсть и немецкий прагматизм вряд ли закончат одинаково.. Модрич слишком любит пыл игры, ее накаленную нить, чтобы взять и перестать играть навсегда. Скорей всего, когда, он перестанет совсем тянуть уровень Реала, поедет в третьесорт по типу пустыни или МЛС.. Ради лишней минуты на поле, Лука пожертвует самим фактом завершения карьеры в Реале, на пике, как это сделал Кроос. Хотя, я рад буду ошибаться.. Ибо слишком красивую историю мы потеряем..
Мне кажется, что ты ошибаешься, но время покажет.
Я бы не сказал, что Кроос заканчивает на пике - пик его прошёл, всё-таки, как и Лам в своё время- это просто завершающий карьеру знак препинания, а точка или восклицательный знак для Кросса - скоро увидим. Может быть золотой восклицательный знак.
Что касается Луки - возраст дело такое, что его можно замаскировать, но никогда не спрятать по итогу, может ещё годик, ну максимум, а там...
Хотя есть не менее крутые истории и от Подольски, и от Роббена, в которых жажда футбола пересилила )
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