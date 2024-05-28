Лука Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале». Надеюсь, моя мечта осуществится. Мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне»
Лука Модрич надеется на продление контракта с «Реалом».
30 июня 38-летний хавбек может стать свободным агентом.
«Я всегда говорил, что хочу, чтобы «Мадрид» был моим последним клубом. Хочу завершить карьеру в «Мадриде», но посмотрим, что будет. Давайте идти шаг за шагом.
Надеюсь, то, что я хочу, произойдет. Моя мечта осуществится, если завершу карьеру дома – в клубе моей жизни.
Судя по самочувствию, мне хватит физики и мастерства, чтобы продолжать играть на топ-уровне – я в этом не сомневаюсь. Многие говорят о возрасте, но главное – то, что ты делаешь на поле, и если физически ты справляешься, то почему бы и не играть дальше», – сказал Модрич в интервью Cadena Cope.
Модрич решил остаться в «Реале» еще на сезон. Лука играет за «Мадрид» 12 лет
Модрич слишком любит пыл игры, ее накаленную нить, чтобы взять и перестать играть навсегда. Скорей всего, когда, он перестанет совсем тянуть уровень Реала, поедет в третьесорт по типу пустыни или МЛС.. Ради лишней минуты на поле, Лука пожертвует самим фактом завершения карьеры в Реале, на пике, как это сделал Кроос.
Хотя, я рад буду ошибаться.. Ибо слишком красивую историю мы потеряем..
Я бы не сказал, что Кроос заканчивает на пике - пик его прошёл, всё-таки, как и Лам в своё время- это просто завершающий карьеру знак препинания, а точка или восклицательный знак для Кросса - скоро увидим. Может быть золотой восклицательный знак.
Что касается Луки - возраст дело такое, что его можно замаскировать, но никогда не спрятать по итогу, может ещё годик, ну максимум, а там...
Хотя есть не менее крутые истории и от Подольски, и от Роббена, в которых жажда футбола пересилила )