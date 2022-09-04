Младшая дочь Рауля перешла в женскую кантеру «Мадрида»

Женская кантера «Мадрида» постепенно растет. В сезоне 2022/23 Королевский клуб продолжит поддерживать свой филиал, «Хувениль» и «Кадете», в котором этим летом появилось звездное пополнение: Мария Гонсалес Редондо (Мадрид, 14.12.2009) из «Олимпии Лас Росас» приняла эстафету у Рауля в «Мадриде».

Мария, младшая из пяти детей нынешнего тренера «Кастильи» и Мамен Санс, была связана с футболом с самого рождения, и вот теперь в возрасте 12 лет она стала частью женской Ла Фабрики, присоединившись к «Кадете».

Дочь легендарного игрока, третьего лучшего бомбардира в истории Королевского клуба (323 гола), перешла в кантеру «Мадрида» после трех сезонов в «Олимпии Лас Росас», где она преуспела на позиции нападающей.

Согласно данным, собранным на сайте Федерации Мадрида, Мария Гонсалес выступала как в категории инфантиль 7*7, так и в категории кадете 11*11, забив за последнюю в общей сложности 10 голов в сезоне 2021/22. За обе команды новая нападающая кантеры «Мадрида» провела 40 матчей. Дело Рауля продолжается.

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