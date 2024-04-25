Алессандро Дель Пьеро: «Анчелотти создает идеальную атмосферу для того, чтобы побеждать»

Вчерашнюю тренировку «Мадрида» посетил особенный гость – легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро. Итальянец приехала вместе с другими студентами тренерских курсов, чтобы увидеть «метод Анчелотти» в деле. Тренер и бывший игрок пересекались в «Ювентусе» в начале 2000-х.

Дель Пьеро дал небольшое интервью телевидению клуба, где говорил об овациях «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 2008/09, когда «Юве» победил со счетом 2:0 после его дубля.

Об овациях на «Бернабеу»

«Ты не ожидаешь, что болельщики соперника так себя поведут. Это было невероятно – одно из самых ярких воспоминаний за мою карьеру. Сейчас у меня снова появилась возможность поблагодарить болельщиков «Мадрида» за это».

О Карло Анчелотти

«Карло очень умный специалист, он прислушивается к футболистам и к своему штабу. А главное он создает идеальную атмосферу для того, чтобы побеждать».

О Лиге чемпионов

«Реал Мадрид» уверенно прошел «Сити» в четвертьфинале, кроме того, у клуба с турниром особенная связь».

О Беллингеме

«Самое потрясающее, помимо его физических качеств, техники и таланта бомбардира, это его характер. Прийти в такой клуб, как «Реал Мадрид» и демонстрировать характер, контролировать свои эмоции – невероятно».