Анчелотти назвал сразу двух игроков «Реала», которые должны забрать «Золотой мяч» в этом сезоне - журналисты рассеялись

Карло Анчелотти вызвал переполох на пресс-конференции, когда его спросили, кто заслуживает «Золотой мяч» в этом году.

«Его должны получить Беллингем и Винисиус», - сказал Анчелотти.

Ответ Карло вызвал взрыв смеха у присутствовавших в зале журналистов. Однако Анчелотти сложно упрекнуть - Винисиус и Беллингем потрясающе играют за в этом сезоне, забив 19 и 21 гол соответственно.

Победитель вполне может определиться в июле, когда оба игрока сыграют на Евро и Копа Америка. Один из них однозначно получит преимущество, если приведет свою страну к континентальному титулу.

Пока же оба игрока борются за то, чтобы помочь «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.