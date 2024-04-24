«Мадриду» придется доплатить «Боруссии» за Беллингема. Сумма сделки может увеличиться почти до 140 млн евро

Летом прошлого года «Мадрид» купил у дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. За свою суперзвезду «шмели» выручили 103 млн евро.

Англичанину не понадобилось время на раскачку. В составе «королевского клуба» он уже провел 36 матчей во всех турнирах. На счету Джуда – 21 гол и 10 ассистов. Похоже, скоро «Боруссия» получит от «Реала» дополнительные выплаты за игрока.

Дортмундцы могут увеличить свой доход от сделки по Джуду до 133,9 млн евро, пишет As. Одна из бонусных выплат последует, если «Мадрид» станет чемпионом Испании. При этом англичанин должен регулярно выступать за «сливочных».

С этим проблем не будет. Победа в Ла Лиге у подопечных Анчелотти практически в кармане – благодаря победе в класико «Реал» оторвался от «Барсы» на 11 очков за 6 туров до завершения чемпионата.

С регулярной игрой за новый клуб у Джуда тоже все в порядке. В этом сезоне Беллингем – четвертый футболист «Реала» по количеству игрового времени. Суммарно он провел на поле 3 190 минут. По этому показателю англичанина обходят лишь Вальверде, Рюдигер и Родриго.

В Дортмунде празднуют каждый успех, каждый гол и ассист Джуда в Мадриде, ведь для «Боруссии» все достижения полузащитника конвертируются в деньги. Попадание в символические сборные Лиги чемпионов и Ла Лиги также принесут «шмелям» прибыль.

Интересно, что в теории Джуд может встретиться со своей бывшей командой в финале ЛЧ. Но сперва в 1/2 турнира «Мадриду» нужно справиться с «Баварией», а «Боруссии» – пройти «ПСЖ».

Кажется, от трансфера Беллингема в плюсе остались все.