Кроос считает, что в класико обе команды не были хороши. В хороший день «Мадрид» разгромил бы «Барселону»

«Правда в том, что уровень игры [класико] был не очень хорошим с обеих сторон. Мы должны это признать. Обе команды допустили много ошибок и теряли много мячей», − сказал Тони Кроос своему брату в подкасте Einfach mal Luppen.

«На самом деле, если бы мы хорошо сыграли против «Барселоны», то могли бы победить их 4:0», − добавил немец.

Довольно провокационное высказывание от Крооса, особенно учитывая то, как развивался ход матча. «Мадрид» дважды отыгрывался (0:1 и 1:2) и одержал победу только благодаря позднему голу Беллингема.