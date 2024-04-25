Кроос считает, что в класико обе команды не были хороши. В хороший день «Мадрид» разгромил бы «Барселону»
«Правда в том, что уровень игры [класико] был не очень хорошим с обеих сторон. Мы должны это признать. Обе команды допустили много ошибок и теряли много мячей», − сказал Тони Кроос своему брату в подкасте Einfach mal Luppen.
«На самом деле, если бы мы хорошо сыграли против «Барселоны», то могли бы победить их 4:0», − добавил немец.
Довольно провокационное высказывание от Крооса, особенно учитывая то, как развивался ход матча. «Мадрид» дважды отыгрывался (0:1 и 1:2) и одержал победу только благодаря позднему голу Беллингема.
А если сказал, то,,, а какая играю хорошая в этом сезоне у Мадрида ? Против Сити, что цела королевская команда скулила в своей штрафной, что аж боялись атаковать? Или в матче с Барсой где левую пенку забили, Модричу целых 3-желтых светило, где гол ямаля не засчитали, где родигер как жену Левандовского за все игру обнимал, где рюдигер на фермине фолил в штрафной и судья не стал смотрет даже вар)) где где, какая игра Мадрида была лучшей в этом сезоне ?