Сравним Беллингема с другими англичанами в «Реале». За один сезон обогнал всех

За неполный сезон в «Реале» Джуд Беллингем уже вписал себя в историю клуба. Забив в воскресенье победный гол в матче с «Барселоной», полузащитник стал лучшим английским бомбардиром в истории «Мадрида».

Теперь на счету 20-летнего футболиста 21 гол в 36 матчах. Дэвид Бекхэм за четыре года на «Бернабеу» забил 20 мячей, столько же у Лори Каннингема - первого англичанина, представлявшего «Мадрид» в 1979-1982 годах.

Обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн покинул клуб после одного сезона, забив 16.

У «Макки» Стива Макманамана и того меньше - всего 14 точных ударов за четыре года в сливочной футболке.

Дебютный сезон Джуда еще не закончился, но те 103 миллиона евро, которые клуб заплатил за Джуда, уже кажутся очень выгодной сделкой.