«Карим обязан выиграть Золотой Мяч». Хамес уверен в успехе бывшего одноклубника

Бывший игрок «Мадрида» Хамес Родригес не сомневается, что в этом году лауреатом Золотого Мяча станет именно Карим Бензема.

«Карим обязан выиграть Золотой Мяч – тут нет сомнений. Он лучший нападающий в мире», - заявил Хамес в интервью испанскому шоу El Chiringuito.

Стоит упомянуть, что Хамес Родригес и сам был номинирован на престижную премию: после Чемпионата мира в 2014 году, где он стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов, колумбиец занял 8-ую строчку в списке претендентов.

Хамес помог своей сборной дойти до четвертьфинала, где они уступили Бразилии. Успех на Мундиале открыл футболисту двери в «Реал Мадрид».