Арда Гюлер в списке претендентов на трофей Golden Boy
Итальянское издание Tuttosport назвало список из 100 претендентов на престижную награду Golden Boy, которую вручают лучшему футболисту сезона младше 21 года.
Фаворитом считается игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, в списке также присутствуют Гави, Лени Йоро, Рико Льюис, Алехандро Гарначо, Заир-Эмери и Савиньо.
Единственным представителем «Мадрида» в числе номинантов стал 19-летний Арда Гюлер. Турку не повезло с травмами, он смог играть стабильно только на финальном этапе сезона, когда ситуация для команды в Ла Лиге была уже ясна, и Карло Анчелотти начал ротировать состав.
В общей сложности Арда принял участие в 12 матчах (так и не дебютировал в Лиге чемпионов) и показал высокую эффективность у ворот соперника, забив 6 мячей всего за 440 минут.
Будем ждать, что в новом сезоне турецкий вундеркинд получит больше возможностей на поле.