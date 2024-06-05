«Я благодарю их». Мбаппе назвал трех легенд «Реала», которые убедили его перейти в «Мадрид»

Килиан Мбаппе уже провел первую пресс-конференцию после объявления мадридского «Реала» о его подписании. Хотя он выступал в качестве капитана сборной Франции перед товарищеским матчем, большинство вопросов касались Килиану Мадрида.

Француз подтвердил, что получал сообщения не только от новых партнеров по команде, но и от легенд «Реала»:

«Сообщения от Криштиану, который является моим кумиром, Касильяса и [Серхио] Рамоса заставили меня переживать. Я благодарю их. Я буду игроком «Реала» как минимум следующие 5 сезонов», – добавил форвард.

После трансферной саги, длившейся несколько лет, Мбаппе наконец стал игроком «Реала». Стоимость игрока на трансферном рынке составляет €180 млн, но «Реал» получил его бесплатно после истечения контракта с «ПСЖ».