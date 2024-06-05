Классика. В сеть утекли фото формы «Мадрида» на сезон-2024/25

Footy Headlines опубликовал фотографии основной формы «Мадрида» на сезон-2024/25. Для нового комплекта «сливочные» выбрали традиционный белый цвет в сочетании с черными полосками.

Новая форма напоминает комплекты клуба начала 2000-х годов благодаря классическому сочетанию цветов и простому дизайну.

Впервые с сезона 2018/2019 Adidas не экспериментирует с акцентным цветом домашней формы «Реала».

В дизайне футболки использован узор «гусиные лапки», отсылающий на традиционный наряд «чулапо», который носили на ежегодном фестивале Сан-Исидро в Мадриде.

А вот, как форма смотрится на игроках.

Footy Headlines со ссылкой на испанскую прессу сообщает, что официальная презентация новой формы пройдет уже сегодня, 5 июня.

Как вам такая дань городским и клубным традициям?