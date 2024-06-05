Рюдигер выиграл Лигу чемпионов, но это не самый дорогой трофей в его карьере. Вы не поверите, сколько стоят часы звезды «Реала» 🤯😱
Антонио Рюдигер не просто сыграл важную роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов, но и стал героем одного из самых обсуждаемых фото соцсетей последних дней.
На совместном фото с Давидом Алаба и трофеем ЛЧ, немец засветился с очень солидными часами.
Этот аксессуар принадлежит специальной серии Patek Philippe Nautilus, которая была создана в сотрудничестве с Tiffany & Co по случаю 170-летия партнерства между брендами.
По данным Bild, стоимость этих часов составляет 1,5 миллиона долларов - почти в 30 раз дороже, чем сам трофей Лиги чемпионов.
Во всём мире насчитывается лишь 170 экземпляров этих часов.