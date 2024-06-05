«Реал» представил новую форму на сезон-2024/25! 10 лучших фото
Мадридский «Реал» официально представил домашнюю форму на сезон-2024/25, изготовленную компанией adidas.
Дома «Мадрид» будет играть в традиционных белых футболках с темными оттенками. Футболки описаны как «минималистичные», но с рисунком «houndstooth».
Футболка уже поступила в продажу в официальные магазины клуба. Цены на мужскую и женскую футболки начинаются от €100.
Ниже представлены лучшие фотографии комплекта, на которых позируют Джуд Беллингем, Лука Модрич и Феде Вальверде.
Но, хотелось бы на гостевую и альтернативную посмотреть. Обычно там главные изменения.