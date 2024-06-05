«Реал» представил новую форму на сезон-2024/25! 10 лучших фото

Мадридский «Реал» официально представил домашнюю форму на сезон-2024/25, изготовленную компанией adidas.

Дома «Мадрид» будет играть в традиционных белых футболках с темными оттенками. Футболки описаны как «минималистичные», но с рисунком «houndstooth».

Футболка уже поступила в продажу в официальные магазины клуба. Цены на мужскую и женскую футболки начинаются от €100.

Ниже представлены лучшие фотографии комплекта, на которых позируют Джуд Беллингем, Лука Модрич и Феде Вальверде.