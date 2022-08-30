Стадион «Эспаньола» праздновал голы Бензема, несмотря на поражение своей команды. Выяснили, почему в Испании это нормально

«Реал» выиграл 3:1, а Бензема забил победные мячи на 88-й и 100-й минутах матча.

Некоторые болельщики в домашней части стадиона «Эспаньол» громко аплодировали и праздновали, когда Карим Бензема забивал победные голы в ворота их команды в воскресенье.

Это стало большим сюрпризом для любого нейтрального зрителя, наблюдающего за игрой. Объясняя, почему это произошло, Коллин Миллер, журналист Mirror, рассказал:

«Немного грустно видеть «домашние» места на стадионе «Эспаньол», где все радуются голам «Реала».

Это совершенно ненормальная ситуация почти везде за пределами Испании, но вас не должно удивлять, если вы увидите «домашние» матчи в Ла Лиге, заполненные «глорами» «Мадрида» или «Барселоны», когда они играют.

Вся ответственность лежит на клубах, принимающих матчи. Когда «Мадрид» или «Барселона» приезжают в город, их глаза загораются от €€€. Они поднимают цены на свободные места до €150+ и эксплуатируют туристов, которые могут себе это позволить (в отличие от местных болельщиков) и болеют за «Реал» или «Барсу».

Судя по всему, «Эспаньол» тоже продал много своих билетов болельщикам «Реала» по заоблачным ценам. Таким образом, в домашней части стадиона было много болельщиков «галактикос» - именно они и радовались голам французского нападающего.