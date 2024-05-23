«Лучший клуб ищет лучших игроков»: Эндрик не боится конкуренции с Мбаппе

Эндрик дал интервью изданию Diario AS. Нападающий рассказал о дружбе с Винисиусом и Родриго, а также о том, как прошла его встреча с боссами «королевского клуба» – Пересом и Анчелотти.

Журналисты не могли обойти стороной возможный переход Мбаппе, с которым Эндрику придется сражаться за место в основе. Бразилец заявил, что готов к конкуренции:

«В команде победителей ни один игрок не представляет угрозы для другого. Лучший клуб в мире всегда ищет лучших игроков на каждую позицию, всегда.

Находясь рядом с великими игроками и борясь с ними за место в составе, я только улучшусь, выйду на более высокий уровень и выиграю больше титулов, потому что завоевание трофеев для клуба – это самые важные цели».

Предстоящий переход в «Мадрид» нападающий назвал исполнением своей мечты. Он также поставил на то, что «сливочные» одержат победу в грядущем финале Лиги чемпионов.

Ждете Эндрика в «Реале»?