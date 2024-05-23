«Он расист и идиот». В сеть слили высказывание президента УЕФА Чеферина о Флорентино Пересе

Издание The Objective продолжает публиковать сливы разговоров, которые произошли несколько лет назад между президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом.

На этот раз в центре внимания оказались слова, которые Чеферин написал в адрес президента «Мадрида» Флорентино Переса. Все происходило на фоне создания Суперлиги, которую глава европейского футбола не раз публично разносил в пух и прах.

В СМИ он назвал тогдашнего главу «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли − оба они были вовлечены в переговоры по Суперлиге − «змеями» и добавил: «Футбол не весь коррумпирован. Только небольшая часть, во главе которой стоят жадность и люди, которым наплевать на все остальное».

Далее он назвал Переса «никчемным президентом» и заметил: «Перес хотел бы иметь президента УЕФА, который будет его слушать, и президента, который будет делать то, что он ему скажет. Но я стараюсь работать в интересах европейского и мирового футбола».

Публичные слова словенца выглядели грубо, но то, что он написал в декабре 2019 непублично вызывает большие вопросы.

Обмен мнениями между Рубиалесом и Чеферином начался 6 декабря − спустя несколько часов после того, как второй заявил, что Суперлига, создание которой возглавил «Мадрид» и Перес, «разрушат футбол и его среду».

В текстовом сообщении Рубиалес написал Чеферину: «Я поговорю с Флорентино, потому что здесь, в Испании, если против меня будут Тебас и Флорентино, работать будет невозможно. Давайте подумаем, как лучше поступить. Он очень гордый человек. Я думаю, мы можем попытаться поговорить, чтобы успокоить всех, но я на 100% буду продолжать с вами. Не волнуйтесь за это».

Чеферин ответил: «Не забывайте, что я тоже гордый. Я не хочу с ним разговаривать. Я бы сделал это только из-за вас. Он идиот и расист! Не успокаивай меня, мне это не нужно. Я просто хочу, чтобы ты был сильным».

Реакция президента «Мадрида» Флорентино Переса на эти сообщения пока не известна, но вряд ли он оставит такое без реакции.