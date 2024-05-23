Forbes назвал самые дорогие клубы: «Реал» лидирует третий год подряд

Мадридский «Реал» возглавил список «самых дорогих футбольных клубов» Forbes третий год подряд в 2024 году. Издание оценило «сливочных» в 6,6 млрд долларов!

Это существенно выше, чем оценка главного соперника - «Барселоны». Действительно, текущая стоимость «Реала» на 1 миллиард долларов вышел, чем у коллеги из Ла Лиги.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку по стоимости клуба с оценкой в 6,55 миллиарда долларов. А замыкают топ-5 «Ливерпуль» (5,37 млрд долларов) и «Манчестер Сити» (5,1 млрд долларов).

В 2023 году Forbes оценил «Реал Мадрид» в 6,07 миллиарда долларов. Это означает, что за последний год стоимость Королевского клуба выросла более чем на 500 миллионов долларов.

Это совсем неудивительно, учитывая, насколько успешным был это сезон для «сливочных». Мадридский «Реал» довольно уверенно завоевал титул Ла Лиги, а также выиграл Суперкубок Испании. Команда Карло Анчелотти также на пути к тому, чтобы выиграть свой 15-й титул в Лиге чемпионов – финал с дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне.