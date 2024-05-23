«Одержимость − это болезнь». Анчелотти поделился секретом тренерского долголетия

До финала Лиги чемпионов осталось чуть более недели. Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти пообщался с официальным сайтом УЕФА об этом знаменательном дне, в котором его команда на «Уэмбли» встретится с «Дортмундом».

«Я стараюсь жить моментом, и сейчас это очень хороший момент. Будет время для переживаний, но цель состоит в том, чтобы отложить их как можно дольше. Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой большой в году и самой красивой, в которой мы принимаем участие».

«Мы очень рады оказаться в очередном финале. Дортмундская «Боруссия» заслуживает быть здесь, как и мадридский «Реал». Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями».

Достоинства его команды

«Самое большое качество, которое команда продемонстрировала в этом году, − это ее коллективный настрой, сосредоточенность и умение работать как единое целое. Я думаю, что именно это стало решающим фактором в этом году, который был просто фантастическим, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в начале пути. Можно сказать, что самые лучшие качества этой команды − это ее конкурентоспособность, дисциплина и способность преодолевать любые препятствия».

Никогда не сдаваться

«Трудно объяснить, что чувствует игрок, надевая эту футболку. Это история и традиции этого клуба. Находясь в «Мадриде», эта группа игроков ощущает нечто особенное. Это помогает нам проявлять ту дополнительную энергию, которую никто не ожидает».

Секрет его долголетия

«Прежде всего, я бы сказал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я думаю, что одержимость − это болезнь, и, к счастью, я не одержим. Страсть дает о себе знать, и это то, что помогает мне продолжать».

Его тренерская философия

«Я очень верю в творческий потенциал игроков, когда они владеют мячом, и мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных формах, я оставляю все на их усмотрение. Конечно, мы должны работать без мяча, демонстрировать самоотдачу и концентрацию, с тактической точки зрения, я буду настаивать на этих элементах больше. Но творческий подход имеет основополагающее значение, особенно с такими игроками, как наши, которые обладают таким большим талантом».