Эндрик: «Истории Вини и Родриго служат для меня вдохновением»

Уже скоро Эндрик присоединится к мадридскому «Реалу». Пока 17-летний бразилец готовится к Кубку Америки в составе сборной Бразилии.

В эксклюзивном интервью изданию AS футболист говорил о новом этапе своей карьеры.

О встрече с Анчелотти и Пересом

«Я виделся с ними в Мадриде. Они меня успокоили, дали поверить в мой будущий успех в «Реале». Они сказали, что следят за моими матчами в «Палмейрас» и заверили, что в Испании меня отлично примут».

О Винисиусе и Родриго

«У нас отличные отношения. Они молодые парни, бразильцы, и им удалось быстро и успешно адаптироваться к испанскому футболу и жизни в Мадриде. Их истории служат для меня вдохновением».

О «Мадриде» и Лиге чемпионов

«Побеждать в Лиге чемпионов – это обязательно, если ты играешь в «Реале». У клуба особенные отношения с этим турниром. И команда просто не может начать сезон, не поставив перед собой цель победить в Лиге чемпионов».