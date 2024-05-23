Эндрик: «Истории Вини и Родриго служат для меня вдохновением»
Уже скоро Эндрик присоединится к мадридскому «Реалу». Пока 17-летний бразилец готовится к Кубку Америки в составе сборной Бразилии.
В эксклюзивном интервью изданию AS футболист говорил о новом этапе своей карьеры.
О встрече с Анчелотти и Пересом
«Я виделся с ними в Мадриде. Они меня успокоили, дали поверить в мой будущий успех в «Реале». Они сказали, что следят за моими матчами в «Палмейрас» и заверили, что в Испании меня отлично примут».
О Винисиусе и Родриго
«У нас отличные отношения. Они молодые парни, бразильцы, и им удалось быстро и успешно адаптироваться к испанскому футболу и жизни в Мадриде. Их истории служат для меня вдохновением».
О «Мадриде» и Лиге чемпионов
«Побеждать в Лиге чемпионов – это обязательно, если ты играешь в «Реале». У клуба особенные отношения с этим турниром. И команда просто не может начать сезон, не поставив перед собой цель победить в Лиге чемпионов».