«Реал» исключил возможность перехода Роналду. Футболка, одетая на сына португальца, не помогла

Будущее нападающего становится все более туманным.

«Реал» дал понять, что Криштиану Роналду больше никогда не будет играть за клуб, сообщает испанское издание Marca.

Некоторые слухи о том, что нападающий « Манчестер Юнайтед» , возможно, ведет переговоры о возвращении в клуб, возникли, когда его сын Криштиану-младший был замечен в футболке «Мадрида» в испанской столице.

Но «лос-бланкос» не изменят своих планов и не будут пытаться вернуть Роналду этим летом. «Мадрид» еще может подписать новых игроков в это окно, если сможет продать нескольких футболистов из текущего состава, но они в любом случае не рассматривают кандидатуру португальского нападающего.

37-летнего футболиста недавно связывали с переходом в «Атлетико» , но другой мадридский клуб также отказал ему, сославшись на невозможность удовлетворить его финансовые запросы.

Эрик тен Хаг постоянно говорит на том , что Роналду не продается, и он ожидает, что в этом сезоне он станет важной частью его команды «Юнайтед».