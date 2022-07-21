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«Реал» исключил возможность перехода Роналду. Футболка, одетая на сына португальца, не помогла

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Будущее нападающего становится все более туманным.

«Реал» дал понять, что Криштиану Роналду больше никогда не будет играть за клуб, сообщает испанское издание Marca.

Некоторые слухи о том, что нападающий « Манчестер Юнайтед» , возможно, ведет переговоры о возвращении в клуб, возникли, когда его сын Криштиану-младший был замечен в футболке «Мадрида» в испанской столице.

Но «лос-бланкос» не изменят своих планов и не будут пытаться вернуть Роналду этим летом. «Мадрид» еще может подписать новых игроков в это окно, если сможет продать нескольких футболистов из текущего состава, но они в любом случае не рассматривают кандидатуру португальского нападающего.

37-летнего футболиста недавно связывали с переходом в «Атлетико» , но другой мадридский клуб также отказал ему, сославшись на невозможность удовлетворить его финансовые запросы.

Эрик тен Хаг постоянно говорит на том , что Роналду не продается, и он ожидает, что в этом сезоне он станет важной частью его команды «Юнайтед».

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