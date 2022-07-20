Сын Криштиану Роналду замечен в новой домашней форме «Мадрида»

Матео, 5-летний сын Криштиану Роналду, был замечен в новой домашней форме «Мадрида»!

Криштиану с Джорджиной и детьми посетили концерт испанской певицы Росалии, на мероприятии младший сын футболиста был в новой футболке Королевского клуба, на спине у него красовалась надпись «МАТЕО» и номер «7».

Напомним, что ходят разговоры о возможном возвращении Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, хотя шансов, что сделка состоится мало.

37-летний футболист хочет перейти в клуб, в котором сможет играть в Лиге Чемпионов. К сожалению, «МЮ» пропустит главный европейский турнир в будущем сезоне.