«Он просто очень хочет взять «Золотой мяч». Перед игрой с Мексикой Винисиус пожал руки всем представителям соперника

В рамках подготовки к предстоящему Кубку Америки сборные Бразилии и Мексики провели товарищеский матч в Техасе. Благодаря позднему голу новичка «Мадрида» Эндрика с передачи Винисиуса Жуниора победили бразильцы − 3:2.

Перед игрой Винисиус устроил довольно неожиданный и непривычный ритуал. Мексиканцы уже уселись на скамейке запасных, а «селесао» только закончили разминку. Вингер возвращался в подтрибунное помещение и решил пожать руку всем соперникам, в том числе и персоналу.

Вот как это все выглядело на видео. Кажется, что они сами этого не ожидали.

В комментариях не могли не пошутить над этой ситуацией.

💭Когда в большой компании ты пожимаешь руку единственному знакомому, а потом делаешь это со всеми, чтобы не выглядеть неловко.

💭Умен. Через дипломатию постарался уменьшить количество грязных приемчиков во время матча.

💭Ему просто нужны были голоса для победы в «Золотом мяче».

💭Позвонил друг и сказал, что Винисиус до сих пор на стадионе и жмет руку каждому болельщику.