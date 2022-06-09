«Фэйк» и «удивительная ложь» – так «Спартак» и агент Ваноли говорили об отставке еще 10 дней назад

Уже традиция.

На следующий день после победы «Спартака» в Кубке России Андрей Панков с «Чемпионата» поделился инсайдом: Паоло Ваноли принял решение покинуть московский клуб и уже сообщил об этом окружению.

Тогда агент итальянца и «Спартак» дружно выступили с опровержением.

Но несколько дней спустя...

Отставка вскоре после заявлений о том, что никто не уходит – фишка «Спартака». Чаще всего это касается тренеров:

• Мурада Якина уволили через неделю после заявления Федуна, что тренеру доверяют;

• Олег Кононов ушел через две недели после слов владельца «Спарака» «Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум» – на дворе был сентябрь.

• Станислав Черчесов продержался три недели. 21 июля 2008-го Федун сказал, что даст тренеру доработать до конца чемпионата и верит в него – уволили 13 августа;

• Впрочем, руководители – например, Томас Цорн – тоже попадают под магию подобных утверждений.

Есть только один тренер, удержавшийся на год и больше после поддержки Федуна – Валерий Карпин. Его называли одним из кандидатов на возвращение в «Спартак». Да, сам коуч «Ростова» сказал, что это дезинформация – но в нашем футболе слова за неделю из «фэйка» и «удивительной лжи» могут легко стать правдой.