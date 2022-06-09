Итоги Ваноли в «Спартаке»: хорошие топ-матчи, битые планы на аутсайдеров и упрощение игры

Кажется, Паоло выбрал идеальный момент для отъезда.

Паоло Ваноли ушел из «Спартака». Позади:

• 16 матчей: 8 побед, 3 ничьих, 5 поражений. Половина побед добыта в Кубке, а в чемпионате набрано всего 15 очков из 36 возможных (при 20,23 ожидаемых)

• Десятое место в РПЛ

• Первый за 19 лет Кубок России.

Назначение Ваноли изначально казалось странным, несмотря на возможное стилистическое продолжение работы Доменико Тедеско.

Руй Витория, работавший со «Спартаком» в первой половине сезона, оставил неоднозначное впечатление: занял первое место в Лиге Европы, но не наладил нападение в РПЛ, опоздал с заменой Максименко и быстро отказался от выбранной системы игры (с 4-4-2 перестроился на 3-4-3) – кажется, в смене тренера был смысл. Но первый и последний раз Паоло работал самостоятельно (не помощником) на Евро U-19 в 2016 году. Дальше Ваноли сотрудничал с Антонио Конте: входил в его тренерский штаб в «Челси» и «Интере» и занимался там обороной.

За полгода в России Ваноли чаще говорил о характере и ментальности:

– в декабре упомянул Арриго Сакки и Антонио Конте: «Моя фамилия не Конте, а Ваноли, и у меня будет свой стиль. Еще хочу отметить многолетний опыт работы с Арриго Сакки в системе сборных Италии. Двух этих людей могу назвать своими учителями. Решает не схема, а характер, менталитет команды. Я намерен требовать от своих игроков дисциплины, страсти. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми»;

– по ходу сезона подчеркивал, что постоянные изменения в схемах – не тактический поиск, а использование лучших качеств доступных игроков. Тем не менее гораздо чаще повторял тезисы про психологию, сплоченность и характер (похожие характеристики давали и игроки);

– в контексте Зелимхана Бакаева затронул автоматизмы: «Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда – индивидуально, когда – в два касания. Этого Бакаеву недостает. Он порой действует чрезмерно инстинктивно. А современный футбол и футбол в будущем будет совершенно другим: организованным, запрограммированным».

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отмечал перфекционизм, характер и внимание к деталям: «Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне. Именно поэтому я настроен очень оптимистично. Это очень серьезный и компетентный человек. У нас с ним есть общее качество – внимание к деталям. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха».

Основная мысль Каттани и Ваноли – успех приносят характер и правильный менталитет. Паоло удавалось настраивать команду на топ-матчи и некоторые отрезки: «Спартак» грамотно разобрал «Динамо» (2:0 в чемпионате, 2:1 в финале Кубка), закрыл звезд ЦСКА в Кубке (1:0) и воспользовался высокой линией «Енисея» (3:0), превратил владение «Зенита» в стерильное на первые 50 минут (1:1) – внимание к деталям и характер точно проявлялись. Благодаря упрощению игры – забросам и контратакам – «Спартак» по сравнению с периодом Витории стал больше создавать и реже допускать моменты (данные InStat). И в здоровой реальности Ваноли точно заслужил бы новый сезон.

И все-таки вопросов к работе Ваноли было больше, чем грамотных отрезков.

Ключевое сомнение – выбор стартового плана на аутсайдеров. Sports.ru уже приводил примеры из весенних игр, но тенденция не стихла. Например, матч против «Урала» (3:1) – демонстрация интересных 4-4-2 со смещениями Промеса и Мозеса в середину, но почти никто не заметил, что с середины первого тайма команда Шалимова грамотно разворачивала атаки на другой фланг («Спартаку» не хватало пятого защитника или рывков вингеров за соперниками). В перерыве Ваноли ничего не поменял и пошел на упрощение только в середине второго тайма, когда команда уже пропустила.

Упрощение было единственной опцией улучшения. «Спартак» усиливал давление навесами или отбивался через закрытый футбол, надеясь на контратаки. Кажется, такая игра все-таки не соответствовала подбору игроков: через Наиля Умярова, Данила Пруцева, Михаила Игнатова и Зелимхана Бакаева необязательно выстраивать силовой футбол в центре поля.

Из-за подобного упрощения страдало позиционное нападение – «Спартак» сильно зависел от забросов, но периодически не создавал под них условия (не было адресатов под скидки). При этом отсутствовала стабильность у некоторых десяток: Игнатов периодически затухал, а Бакаева принципиально меняли в середине второго тайма, хотя Зелимхан – пятый в РПЛ по созданным моментам и лучший в «Спартаке» по созданным явным шансам (данные Opta).

В Химках при счете 1:2 Ваноли убрал Михаила Игнатова и Зелимхана Бакаева к 73-й минуте – возможно, Паоло уже думал о «Динамо», но в финале не играл Бакаев, а переход на 5-3-2 перекрыл весь игровой прогресс второго тайма. Такое произошло не впервые: в Ростове «Спартак» классно перестроился в середине первого тайма, но в начале второго странно откатился к неудачным настройкам начала игры – матч-менеджмент работал как повезет.

Важный игровой итог – минимум стабильных матчей. «Спартак» был лучше ЦСКА (1:0) и «Динамо» (2:0), но вторые таймы немного успокаивали удаления Гбамена и Варелы.

Игры против «Ростова» (2:3) и «Крыльев» (2:1) похожи неработающим стартовым планом и ставкой на забросы в сложный момент.

Ваноли качественно предугадал стартовые идеи «Зенита», но «Спартак» в первом тайме атаковал неровно, а после перехода Семака на 4-4-2 стал слишком пассивным. Небольшое отключение случилось и в финале Кубка (2:1):«Динамо» доминировало в первые 15 минут второго тайма, но дальше хорошо сработал Ваноли (выпустил Николсона и отодвинул игру).

Еще нельзя отбрасывать невезение: Ваноли лучше адаптировался к снегу с «Локо» и первым поменялся во втором тайме, но все равно проиграл (0:1), а затем немного не дожал «Рубин» (1:1, но был ужасный отрезок после травмы Умярова).

Для Ваноли сейчас идеальный момент, чтобы покинуть «Спартак»: он так и не построил полноценную систему (стремился к дисциплине и контрпрессингу, но не хватало стабильности), но все равно выиграл трофей; при этом впереди изменения (ушли Жиго и Бакаев, неизвестно будущее Мозеса). Перестройка непредсказуема, а Ваноли войдет в историю как победитель Кубка.

У «Спартака» же неизвестность. Снова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков

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