Каким мы запомним Ваноли в «Спартаке»: бросал бутылки, бегал как Моуринью и сверкал эмоциями

Альбом главных моментов.

Паоло Ваноли – больше не тренер «Спартака». Отработав меньше шести месяцев, итальянец собрал яркую коллекцию воспоминаний на будущее.

Он возглавил москвичей 17 декабря 2021 года. «Атаковать должны все, защищаться тоже все. Все должны быть готовы и выкладываться на 100%», – наставлял Ваноли на первой пресс-конференции.

Еще до первого матча Ваноли стал героем мемов. Паблик ВГИК нашел сходство между тренером «Спартака» и ведущим Андреем Малаховым. Было весело.

Ваноли закипал сильнее самых буйных гостей ток-шоу Малахова. Уже в первом матче – 0:2 против ЦСКА в РПЛ – швырнул бутылку дважды за 20 минут и очень (очень!) много орал.

Эмоции часто захлестывали тренера. Плата за страсть – желтые карточки. Ваноли получил 4 предупреждения за 16 игр.

Редкие эпизоды внешнего спокойствия – пенальти в ворота соперников. Ваноли всегда отворачивался от удара и узнавал результат по эмоциям стадиона. В четвертьфинале кубка против ЦСКА Паоло и вовсе забился в кресло на скамейке.

Пожалуй, самый эмоциональный момент с Ваноли – забег к команде после победного гола Александра Соболева (2:1). Был счастлив так, что оторвал форварда от газона.

А самый счастливый момент – конечно же, выигранный Кубок России.

«Эмоции невероятные, не описать восторг. Спасибо «Динамо», невероятный матч! Спасибо моим футболистам, мы бились за победу. Она для наших болельщиков! Сейчас я хочу насладиться тем, что происходит», – говорил Паоло после первого тренерского трофея.

Праздновали даже в медиазоне – на пресс-конференцию ворвались футболисты «Спартака» и устроили душ из шампанского.

Выигранный финал стал последним матчем Ваноли в «Спартаке».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Майшев, Александр Вильф, Павел Бедняков; spartak.com