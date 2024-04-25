🤸✊ «Надеялась, что дожмут». Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина оценила московское дерби

Серебряная призерка Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась ощущениями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Не сказала бы, что матч был скучным. Второй тайм получился насыщенный. Команды разогрелись. Обе команды играли хорошо, но в конце надеялась, что ЦСКА дожмет «Спартак», - призналась Аверина.

Напомним, московское дерби закончилось вничью. Команды так и не открыли счет.

После 25 сыгранных туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке. В активе армейцев 38 очков.

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».

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