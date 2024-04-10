«Спартак» закономерно занимает шестое место. Не верю, что при Абаскале клуб выиграет чемпионат». Испанский журналист - о причинах неудач красно-белых

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега оценил перспективы «Спартака» при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Уже больше 20 лет живу в России. Отсутствие титулов - это не проблема Абаскаля и других качественных тренеров. Проблема «Спартака» в структуре клуба. Но если взять последние матчи, то футболисты «Динамо» были гораздо лучше спартаковских.

Уровень игроков «Спартака» средний. Не вижу, что такой клуб может стать чемпионом. «Динамо» и «Краснодар» лучше. «Спартак» закономерно занимает шестое место. Не верю, что при Абаскале клуб выиграет чемпионат», - заявил Ортега.

Напомним, недавно стало известно, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 35 очков.

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