История Маргарет Макгрегор, которая оказалась в MMA из-за насилия.

В 1999-м состоялся первый межгендерный боксерский поединок: американка Маргарет Макгрегор подралась с канадцем Луи Чоу.

Макгрегор легко победила и избивала соперника в каждом раунде. Что это было?

Макгрегор пошла в единоборства из-за домашнего насилия. Начала с серии побед и согласилась на бой с мужчиной-жокеем

Макгрегор занялась кикбоксингом, потому что ее избивал муж. Хотела защитить себя, но так втянулась, что стала профессионалкой. В 36 лет Макгрегор перешла в бокс, где победила три раза подряд за пару месяцев (дважды – будущую чемпионку мира по нескольким версиям Лейлу Маккартер). И вышла на главный бой в карьере – против мужчины.

Раскруткой занимались промоутер Джим Рапп и менеджер Боб Джарвис. Изначально они хотел свести одну из лучших женщин-боксеров Кристи Мартин с любителем Мартином О’Мэлли. Бой сорвался, а на замену пригласили Макгрегор, которая согласилась подраться с другим любителем – мексиканцем Гектором Моралесом. Из-за давления Моралес снялся, а на замену вышел 34-летний Лои Чоу.

Канадец китайского происхождения недолго тренировал Моралеса, занимался тяжелой атлетикой и работал жокеем. Он проиграл два боя в боксе и согласился драться с женщиной. Чоу жаловался, что ему доставались сильные боксеры-профессионалы, – и обещал победить Макгрегор.

Маргарет Макгрегор тяжело тренировалась и едва успевала восстанавливаться. Она отказывалась от больших интервью, ссылаясь на нехватку времени, а перед боем ограничилась короткими комментариями:

«Мне нравится внимание, но пока я в первую очередь забочусь о боксе. Чувствую себя очень хорошо. Такое ощущение, что я становлюсь сильнее с каждым днем».

США отказывались организовывать бой, а эксперты называли его шоу уродов. Макгрегор победила, но вскоре ушла из бокса

Промоутеры долго не находили место, потому что женская ассоциация бокса была категорически против боя. Боксерские организации практически всех американских штатов и влиятельные люди из индустрии выступили с осуждением. «Это шоу уродов, в таких поединках нет необходимости. Я бы никогда не стал устраивать что-то подобное», – сказал матчмейкер из Top Rank Брюс Трамплер.

Промоутеры нашли выход, устроив бой в Сиэтле, штат Вашингтон. Ранее там приняли закон о гендерном равенстве – поединок посчитали его декларацией. Местная атлетическая комиссия выдала лицензию, что сделало бой профессиональным.

Телекомпании не транслировали бой, хотя стадион в Сиэтле заполнился полностью. На трибунах оказалось около 100 журналистов, которые подробно описывали поединок. Макгрегор была крупнее, владела преимуществом и избивала соперника. Бой длился четыре раунда по две минуты. Чоу не нанес серьезных ударов: бегал по рингу, прятался в углах и уходил в глухую защиту. Судьи единогласно признали победу Макгрегор – 40:36.

После поражения Чоу ссылался на плохое самочувствие и неудобный ринг. За победу Макгрегор получила $1,5 тысячи, но соперник – больше. За бой он заработал те же деньги и давал платные интервью. Чоу больше не выступал, а Макгрегор стала популярной и получила прозвище Тигрица. В ноябре 1999-го она единогласным решением судей победила Шерил Нэнс, а затем впервые в карьере проиграла, уступив Сноден Блэкени.

Макгрегор надеялась добраться до чемпионского боя, но в феврале 2000-го неожиданно завершила карьеру. У нее диагностировали заболевание печени: она не могла тренироваться, чувствовала усталость и тошноту. Яркая карьера длилась меньше года, но Макгрегор вошла в историю – став первой и последней боксершей, которая избила мужчину в профессиональном ринге.

Не исключено, что Чоу не хотел драться с женщиной, а просто решил заработать. Есть более грустный пример: в 1994-м многократная чемпионка мира по кикбоксингу Люсия Рижкер (ее называли самой опасной женщиной мира) провела бой с малоизвестным тайским боксером из Таиланда. Несмотря на очевидное превосходство в опыте, она проиграла нокаутом – соперник дрался в полную силу.

Фото: Gettyimages.ru/Otto Greule Jr; Gettyimages.ru/Eric Alonso