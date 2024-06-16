Генри Сехудо: «Снятие Конора с боя – хороший знак. Значит, он относится к поединку серьезно»

Генри Сехудо прокомментировал отмену боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Снятие Конора с поединка – это очень хороший знак. В том смысле, что он не поддался своему эго – и теперь относится к боям намного серьезнее, чем когда-либо. Для него это что-то новое.

Уверен, что он подерется с . Но Конор хочет быть готовым на все 100%. Он хочет, чтобы его возвращение было по-настоящему полноценным», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.

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