Генри Сехудо: «Снятие Конора с боя – хороший знак. Значит, он относится к поединку серьезно»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо прокомментировал отмену боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Снятие Конора с поединка – это очень хороший знак. В том смысле, что он не поддался своему эго – и теперь относится к боям намного серьезнее, чем когда-либо. Для него это что-то новое.

Уверен, что он подерется с Чендлером. Но Конор хочет быть готовым на все 100%. Он хочет, чтобы его возвращение было по-настоящему полноценным», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.

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1 комментарий
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Мне казалось, что Конору уже давно нас***ть на спорт)
Относился бы серьезно - папарацци его не находили бы в барах, да и лицо не было бы такое опухшее
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